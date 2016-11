Vereadores da próxima legislatura recebem propostas do setor produtivo

Londrina

Combate à burocracia, integração operacional do governo e a elaboração do plano estratégico de desenvolvimento (masterplan) são considerados ações estratégicas pela ACIL e pelas entidades parceiras para a próxima gestão municipal

Vereadores que irão integrar a 17ª legislatura da Câmara de Londrina receberam hoje de líderes do setor produtivo uma pauta de reivindicações prioritárias para o próximo ciclo político no município, que começa em janeiro.

A Associação Comercial e Industrial de Londrina, entidades parceiras, sindicatos patronais e cooperativas querem a implementação de um plano municipal de desburocratização, a integração sistêmica do governo e a adoção de um plano estratégico de desenvolvimento (masterplan). O grupo afirma que as iniciativas irão melhorar o ambiente econômico da cidade.

“Tudo isso visa dinamizar nossa economia, tornando-a mais robusta, o que vai impactar positivamente na arrecadação e, consequentemente, no orçamento”, afirma o presidente da ACIL, Claudio Tedeschi. “É urgente que o Legislativo crie uma comissão de revisão e até de revogação de alguns marcos legais que funcionam como travas e contaminam o ambiente de negócio”, afirmou. “Esta espécie de lixo legal acarreta insegurança jurídica e o desestímulo aos investimentos”.

No encontro, Heverson Feliciano, gerente regional do Sebrae, e Denilson Novaes, do Fórum Desenvolve Londrina, apresentaram modelos de desenvolvimento regional e dados sobre a relação da atividade econômica com o desempenho da máquina arrecadadora de vários municípios do porte de Londrina.

Dos 19 vereadores, 11 compareceram – Emerson Petriv (Boca Aberta), Estevão da Zona Sul, Felipe Prochet, Fernando Madureira, Filipe Barros, Guilherme Belinati, Jairo Tamura, Junior Santos Rosa, Nantes, Pastor Gerson Araújo, Péricles Deliberador – e um deles enviou representante – Eduardo Tominaga.

Com/ACIL