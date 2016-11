ACIL convoca comércio e moradores para o Dia Azul e Branco

Londrina E.C.

Entidade mobiliza empresários para “pintar” a cidade com as cores do Tubarão na segunda-feira, véspera do jogo decisivo diante do líder Atlético Goianiense

A Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) promove hoje (7), o Dia Azul e Branco. É uma mobilização que envolve o comércio e os moradores na véspera do dia da partida decisiva diante do Atlético-GO, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo pode colocar o Tubarão entre os quatro primeiros da classificação já na reta final da competição.

O Londrina sonha há mais de três décadas com o retorno à elite do nosso futebol, onde estão os maiores clubes, a visibilidade das marcas, as cotas milionárias da TV, os estádios lotados e a chance de disputar competições internacionais.

O desafio não é fácil e a ACIL articula um grande esforço da comunidade para apoiar seu clube de futebol profissional. “A ideia é que todos os londrinenses que amam o clube mostrem isso na segunda-feira, seja vestindo a camisa do Londrina, expondo uma bandeira na varanda de casa, na janela do apartamento, colocando um adesivo no carro. Queremos que os jogadores joguem por eles e pela cidade”, afirma o presidente da ACIL, Claudio Tedeschi.

No ano passado, a iniciativa foi pé-quente. No dia 15 de outubro, a ACIL lançou a primeira edição do Dia Azul e Branco. Na ocasião, houve uma adesão maciça. Três dias depois o Londrina derrotaria o Confiança num Estádio do Café lotado e garantiria o acesso à Segunda Divisão.

“Mobilizamos nossos associados, empresas e parceiros e, sem dúvida, o acesso do Londrina é uma grande oportunidade para o fortalecimento da imagem da cidade em nível nacional”, justificou o superintendente da ACIL, Diego Menão. “É hora de mostra que todos estão com o LEC”.

Com/ACIL