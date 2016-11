Rolândia é destaque na Alemanha

Cidades

Foi lançada no Museu Além do Mar (Ubersee Bremem Museum) de Bremem, na Alemanha (que é cidade irmã de Rolândia), a Exposição “América”, que conta um pouco sobre o continente americano e traz uma mostra sobre a cidade paranaense. Além de objetos, itens culturais e artísticos e artefatos históricos, Rolândia estrela um filme, produzido no meio do ano passado por aqui, quando o curador do Museu, Hartmut Roder, e os produtores Carl Goerdeler e Mirian Fassbender, estiveram na cidade para produzir um documentário sobre a agricultura do município e contar o desenvolvimento de culturas agrícolas daqui.

O local escolhido para produzir o filme foi a Fazenda Bimini, de Daniel Steidle e família. A película produzida tem duração de cinco minutos e foi exibida junto com outros sete materiais produzidos no continente americano(três dos EUA, dois do México e outros dois brasileiros, do Rio de Janeiro), para mostrar recortes da agricultura de cada espaço, durante a Exposição América, em Bremem.

Rolândia foi escolhida por conta da irmandade com Bremem. O filme sobre Rolândia foi exibido para mais de mil convidados presentes à mostra. O Relações Públicas de Rolândia na Alemanha (cargo voluntário para divulgar o nome da cidade naquele país) Paulo Gaffo, representou o município no evento, que contou com autoridades alemãs, representantes dos países que ilustram a Exposição, artistas, empresários e convidados. Na foto, Roder e Gaffo (direita).

Com/PMR