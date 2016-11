UniFil faz vestibular dia 20 para graduação presencial e no EaD

Educação

A UniFil realiza vestibular no próximo dia 20 com opções de ingresso na graduação pelo ensino presencial ou a distância (EaD). São dezenas de cursos nas duas modalidades, numa universidade que tem conceito 4 na avaliação do MEC.

No vestibular da graduação presencial, a prova é composta de testes objetivos e redação, com quatro horas para concluí-la. Para o EaD, o candidato faz apenas a redação com prazo de duas horas para entregá-la. Apesar da realização no mesmo dia, os participantes são distribuídos em salas diferentes.

A inscrição para o vestibular presencial custa R$ 80,00. No EaD, a participação é gratuita. A UniFil também oferece a possibilidade de seleção com a nota ENEM, de 2009 a 2015. O prazo de inscrição nas duas modalidades termina dia 18.

Mais informações e relação de cursos podem ser consultadas no site www.unifil.br ou disque vestibular (43) 3375.7474.

Com/UNIFIL