MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina tem semana decisiva pela classificação

Equipe londrinense faz dois jogos no ABC Paulista e precisa de mais uma vitória para conseguir uma vaga na segunda fase da Liga Nacional

A semana começa em clima de decisão para a MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina. A equipe, que sonha com uma vaga na segunda fase da Liga Nacional de handebol masculino, fará seus dois últimos jogos na primeira fase longe de casa, no ABC Paulista. Na próxima quinta-feira (10), o adversário será o São Caetano, e dois dias depois, o time encara a Metodista/São Bernardo.

Após cinco rodadas, a equipe londrinense possui 6 pontos na chave Sul/Sudeste/Centro, fruto de uma campanha com três vitórias e duas derrotas. Pelas contas da comissão técnica, com mais uma vitória nos dois últimos jogos, a equipe estará classificada para as finais do torneio. Os quatro primeiros colocados da chave se garantem nas quartas de finais.

Mas o técnico Giancarlos Ramirez sabe que seus comandados terão que lutar muito em quadra, isso por que tanto São Caetano (está empatado com Londrina, com 6 pontos) como Metodista (tem 4 pontos em cinco jogos) também seguem vivos na luta pela classificação. “São duas equipes fortes, o São Caetano tem um time experiente, e a Metodista tem um time mais jovem. Os dois vão jogar pela classificação também e serão dois grandes jogos. Teremos que ter muita atenção aos detalhes, pois são eles que vão decidir novamente”, apontou o comandante.

“Queremos muito essa classificação e vamos deixar tudo em quadra para conseguirmos. Sabemos que teremos dois jogos difíceis, com uma carga emocional elevada por se tratar de uma fase decisiva para todas as equipes, mas a nossa equipe evoluiu e tem condições de conquistar seu objetivo, que é a classificação”, complementou o armador esquerdo Mão, de 37 anos, que já venceu duas ligas nacionais com a camisa de Londrina.

O jogo contra o São Caetano será na próxima quinta-feira (10), às 19 horas, no ginásio Marlene José Bento, em São Caetano. No sábado (12), o duelo com a Metodista/São Bernardo terá início às 15 horas, no ginásio Baetão, em São Bernardo.

Assimp/Rafael Souza