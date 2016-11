Tecpar promove primeira edição do Workshop Intec no Norte Pioneiro

Cidades

Empreendedores, estudantes e empresários do Norte Pioneiro podem participar do XXII Workshop Intec, que pela primeira vez será em Jacarezinho, onde a Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec) tem uma de suas duas unidades. Com o tema "Oportunidades de Negócios na Região do Norte Pioneiro", o workshop será nesta quinta-feira (10) e tem entrada franca.



O gerente dos Parques e Incubadoras Tecnológicas do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), Gilberto Passos Lima, que será o palestrante no workshop, afirma que o evento tem como objetivo promover a discussão de aspectos relacionados ao empreendedorismo e à inovação, motivando os participantes a colocar em prática as suas ideias e se tornarem futuros empresários do Norte Pioneiro.



"O evento vai ajudar a identificar e potencializar novos mercados e promover a cultura do empreendedorismo, pois há uma carência de informação em relação à gestão e ao mercado, além de inovação tecnológica. Há ainda uma demanda grande de pessoas querendo transformar ideias em negócios. A Intec pode dar condições para que essas pessoas possam colocar em prática as suas ideias", salienta Lima.



O workshop será no câmpus de Jacarezinho do Instituto Federal do Paraná (IFPR), que fica na Rua Doutor Tito, s/nº, no Jardim Panorama. Para participar, é necessário fazer a inscrição previamente, que pode ser pelo link bit.ly/2f8XVRB.



Mais informações podem ser obtidas pelo site da Intec: intec.tecpar.br/comoincubar.



INTEC - Empreendedores que queiram participar do programa de incubação do Tecpar podem fazer, ao longo do ano, a inscrição para concorrer a uma vaga em uma das duas unidades da Intec, em Curitiba e em Jacarezinho. São ofertadas vagas para a modalidade residente (quando a empresa fica nas dependências da Intec) e para a incubação não residente, quando o empresário não se instala na incubadora, mas conta com o apoio dos especialistas do instituto.



Podem participar do processo de incubação pessoas físicas, como universitários, pesquisadores e empreendedores que tenha um negócio inovador, e pessoas jurídicas. Ao longo de 27 anos, a Intec já deu suporte tecnológico a mais de 90 negócios. No momento, cinco empresas passam pelo programa de incubação: Beetech/Beenoculus, Werker, i9algo, Invento Engenharia e Vuk Personal Parts.



SERVIÇO: XXII Workshop Intec – Oportunidades de Negócios na Região do Norte Pioneiro.



Data: 10 (quinta-feira).



Horário: A partir das 11h.



Local: Câmpus de Jacarezinho do Instituto Federal do Paraná (IFPR) - Rua Doutor Tito, s/nº, Jardim Panorama.



Inscrições: bit.ly/2f8XVRB



Informações: intec.tecpar.br/comoincubar

AEN