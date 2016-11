Governo do Paraná apresenta resultados de parceria com o Banco Mundial

Paraná

O secretário do Planejamento e Coordenação Geral, Cyllêneo Pessoa Pereira Júnior, participou nesta segunda-feira (7) da abertura da missão do Banco Mundial junto ao Governo do Paraná. A missão vai supervisionar o status de implementação dos programas do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná.



O financiamento no valor de US$ 350 milhões está sendo investido em nove programas do Governo do Paraná, que envolvem os setores de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Agricultura, Planejamento, Administração e Gestão Fiscal.



Durante a semana, os representantes da instituição de crédito internacional vão participar de reuniões com técnicos das secretarias de governo para prestação de contas das ações do primeiro semestre de 2016 relacionadas ao programa.



O chefe da pasta de Planejamento destacou a importância do projeto. “Queremos melhorar a eficácia dos serviços públicos prestados pelo Estado. Tenho certeza que teremos êxito em mais essa parceria com o Banco Mundial”, afirmou.



A missão, composta por dez técnicos e liderada pelo gerente Davide Zucchini, tem como principais objetivos identificar fatores que podem estar afetando a implantação do projeto, verificar o andamento do trabalho e considerar mudanças para melhorar a eficiência e os resultados.



Zucchini afirmou que está satisfeito com o andamento das ações do programa. Segundo ele, o banco já aprovou as alterações propostas na revisão de meio termo, que ocorreu em maio deste ano e agora aguarda a tramitação do processo junto ao governo federal.



O financiamento para o Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná foi elaborado na modalidade Swaps (Sector-Wide Approaches). Por este sistema, os recursos são liberados a partir do cumprimento de metas e resultados estabelecidos pela instituição financeira.

AEN