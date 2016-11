Educação realiza cadastro de crianças de 4 e 5 anos

Educação

Durante os dias 14 a 18 de novembro, pais e responsáveis devem procurar a unidade escolar mais próxima de sua residência para fazer o cadastro

Os pais e responsáveis das crianças de 4 e 5 anos devem procurar as unidades escolares da rede pública de ensino de Londrina, para fazerem o cadastro dos alunos para o P4 e P5. A atividade será realizada nos dias 14 a 18 de novembro. Já a confirmação da matrícula se dará no final deste mês, nos dias 28 e 29 de novembro.

Serão aceitos os cadastros das crianças nascidas no período de 1° de abril de 2012 a 31 de março de 2013 e do dia 1° de abril de 2011 a 31 de março de 2012. Para tanto, é necessário que os pais tenham em mãos a certidão de nascimento da criança (original), um comprovante de residência em nome do responsável pelo aluno (conta de luz ou água), o número da inscrição do Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e seus documentos pessoais como o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a carteira de identidade (RG).

Eles precisam procurar qualquer unidade escolar, seja Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) ou Escolas Municipais, das 8 às 12horas ou, das 13h30 às 17h30. Aqueles que tiverem dúvidas sobre o assunto, documentação necessária ou horário de atendimento da unidade escolar podem telefonar para (43) 3372-4091 ou 3375-0235.

A distribuição das crianças será feita pela Secretaria Municipal de Educação de acordo com o sistema de Georreferenciamento e não segundo o cadastro na escola, ou seja, não será garantida a vaga no local do cadastro. Por isso, é importante que os responsáveis procurem cadastrar as crianças na semana mencionada, pois, desta forma, conseguirão garantir uma vaga na escola mais próxima de sua residência.

A Secretaria Municipal de Educação estima que cerca de 4 mil alunos irão para o P4 e P5 no próximo ano letivo. Atualmente, estudam na rede municipal 4.137 alunos do P4 e outros 4.853 no P5.

N.com