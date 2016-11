Saúde realiza encontro com a comunidade da região norte

Saúde

O objetivo é debater e articular novas ações de combate ao Aedes aegypti; essa é a oitava reunião aberta realizada em Londrina desde outubro

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza hoje (8), às 19h30, uma reunião com moradores do Conjunto Habitacional Violim, na região norte, para debater e organizar novas ações de conscientização e estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti. A reunião será na sede da Igreja Metodista (Setor Norte), na rua Joaquina de Oliveira Perfeito, 416.

A reunião deve contar com a presença de representantes de setores que possuem influência no bairro, tais como igrejas, escolas, associações de moradores, conselhos e outras instituições e entidades. A intenção é mobilizar a população, ampliando a divulgação dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde junto com seus parceiros.

Além disso, serão discutidas propostas de atividades que devem ser articuladas para fortalecer o combate e manter o baixo índice de proliferação do mosquito que é responsável pela transmissão de doenças como a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus.

Esse é o oitavo encontro realizado com a comunidade londrinense, integrando a série de reuniões que teve início em outubro, abrangendo todas as regiões do município. As ações educativas e de combate estão sendo intensificadas no decorrer do verão, que é o período onde há maior propagação de criadouros do Aedes aegypti, devido às altas temperaturas e maior ocorrência de chuvas.

N.com