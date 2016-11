Chapéus e bonés

Londrina

O médico urologista Ederson Crippa fará uma palestra sobre prevenção contra câncer de próstata no próximo dia 17, às 19 horas, no auditório da OAB-Londrina. A participação é aberta a todos os interessados. A palestra é organizada pela Comissão da Mulher Advogada da OAB-Londrina, que também iniciou uma campanha de arrecadação de bonés e chapéus para doar ao Hospital do Câncer. As doações podem ser feitas até dia 30 de novembro nas Salas da OAB nas Justiças Federal, Estadual e do Trabalho.

Benê Bianchi/Asimp