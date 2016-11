Honestidade e outros valores...

Artigos e Opinião

Há um provérbio chinês que diz mais ou menos assim “Se você está prestes a fazer algo, e não quer que ninguém saiba que foi você que fez, então não faça”.

É muito simples, salvo raras exceções de pessoas com distúrbios mentais, todo mundo tem essa voz interior, todo mundo tem esse freio natural, esse alerta. Mas, por que parece que as pessoas não estão escutando mais essa voz interior? Por que há tantos atos de fraudes, roubos, mortes, corrupção política, engenharia social, adultérios, etc, etc, etc? Cadê a ética? O bom senso morreu? Os 10 mandamentos estão totalmente obsoletos?

Difícil é dar uma resposta para tudo, pois não há uma, mas várias respostas, vários motivos, que na minha visão, são aparentes, mas com certeza, devem haver ainda outros tantos... Vamos a eles:

Materialismo: As pessoas estão cada vez mais voltadas ao materialismo, claro, em um mundo onde o capital é necessário para tudo, para se deslocar, estudar, se divertir, se vestir e comer,é nítido a dependência do dinheiro para se viver no mundo de hoje. Mas, o maior problema é que isso está se tornando um fim, e não um meio. Qual o sentido da vida? Trabalhar para acumular bens, coisas? Chega até o ponto de existir um ditado nos Estados Unidos assim “quem chegar no final da vida com mais brinquedos, vence”.

Ânsia por poder: Não é de hoje. A ânsia por poder é algo que muitos chamam de intrínseco ao ser humano, algo que pode corromper por completo aquele que detém o poder, o que geralmente causa distorções do que é certo ou errado, ou pior, a pessoa se coloca acima de qualquer limitação, acima das leis dos homens, acima dos valores humanos, exemplos desse tipo de pessoa são os ditadores que apareceram em nossa história. Há um ditado sobre essa ação que o poder age sobre o homem que diz assim: “se queres conhecer verdadeiramente uma pessoa, dê poder a ela”. Você acha que a ânsia pelo poder está em todo o ser humano? Você acha que isso é uma fraqueza de nossa espécie? O nosso ego é o que mais importa?

Educação familiar: O diálogo na família está mais escasso. Claro, não dá para generalizar, mas, de uma maneira geral, o diálogo entre os seres humanos está mais escasso, parece que o mundo atual está nos deixando mais individualistas, ou com tantos problemas e tarefas a fazer, que nos falta tempo para respirar, e olhar em nossa volta, os nossos outros irmãos, nossos familiares...

Revoluções tecnológicas e Mudança da Sociedade: O mundo está desde o final de século XIX, em constantes transformações, e isso tem afetado a sociedade, o ritmo de vida é outro, as ansiedades e preocupações são mais variadas e complexas, estamos aprendendo a lidar com as novas tecnologias, e isso, pelo menos, me parece, que levará um tempo para ser assimilado pelas pessoas. Valores, ética, abraço, afeto, empatia, são coisas que foram esquecidas, e serão retomadas em algum momento, pois estamos no mesmo barco, e isso ainda as pessoas teimam em esquecer, um exemplo disso é o ódio entre religiosos no oriente médio...

Ciência x Religião: Estamos na era da ciência, e parece que tudo o que não é prático, que não é “1+1=2”, presta. As religiões são meios para se alcançar a espiritualidade, maneiras diferentes de se alcançar a iluminação, formas que usamos para questionar a vida, e uma ótima maneira dos bons valores serem passados de geração em geração, e se isso se perde, tem impactos na sociedade, pois a ética, os bons valores, a bondade, deve ser passada de geração em geração, se isso não é feito, fica tudo meio vago na correria dos dias atuais, e as novas gerações sentirão na pele, e já estão sentindo, a falta do calor humano, de ética, de um abraço de um amigo, de um “bom dia” de um vizinho, da atenção de pais e mães para passar sabedoria e amor.

O que você acha de tudo isso? Converse com seu filho! Com sua filha! Com seus netos! Passe a eles que aquilo que interessa de verdade, é o que somos, e não, o que temos. O que temos, de uma hora para outra não temos mais. Já, o que somos, levamos conosco para sempre.

Edson Luiz Pocahi - http://edsonluizpocahi.net - https://facebook.com/escritor.EdsonLuizPocahi