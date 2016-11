A  famosa  carta para o Papai Noel !ou melhor O verdadeiro sentido do Natal

Artigos e Opinião

Querido papai Noel, imagino que o senhor é bem velhinho, com barba branca,anda com roupas vermelha,tem um gorro na cabeça e mora no pólo norte, tem um lindo trenó, e quando chega dezembro, recebe várias cartinhas do mundo inteiro, de crianças, querendo receber presentes. Então fico imaginando, lendo com carinho, cada uma delas, e separando aquelas que mais lhe chamam atenção, para assim poder realizar o sonho de cada um desses pequeninos.,em meio a tantas cartas,existem crianças que escrevem ,pedindo presentes simples,como um carrinho ,uma boneca,um alimento,um doce diferente para comer no dia da ceia de Natal, uma roupa ,ou até mesmo um sapato novo, para assim poder usar no fim de ano. , existem aquelas que pedem presentes da atualidade, como vídeo game,celular,tablete ,computador e entre outros brinquedos, que eles conhecem e que estão fazendo sucesso entre a criançada.,não importa cada uma delas ,tem sua personalidade,e seu pedido a fazer.Entre milhares de presentes,o que mais chama atenção mesmo, é a famosa bicicleta,acredito que a maioria das crianças,sonham em ter uma,então ,fazem de tudo para assim poder realizar . Portanto é preciso dizer as nossas crianças.,que,o Natal,não é somente presentes,festas,arvores enfeitadas com pisca pisca,comércio sempre lotado de pessoas, e que o papai Noel vai aparecer de madrugada,deixando um lindo presente na janela do quarto ,e pronto.Natal nada mais é que o grande dia do Senhor,o dia em que comemoramos o nascimento de Jesus ,é o tempo de reunir as famílias,refletirmos sobre nossa vida,é também tempo de solidariedade com meu próximo que se faz presente na pessoa de Jesus.

Em fim, Natal é maravilhoso!É o conjunto de todas as coisas, então, aproveitemos esse grande dia,com pessoas que realmente amamos,que nos fazem bem,para assim,podermos blindar com taças de alegria,o verdadeiro sentido do Natal

Ana Patrícia Misael Pires e Vitor Gabriel (5anos de idade) - Bandeirantes - Paraná