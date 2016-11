Fernanda D´avila desabafa sobre pessoas que julgam suas fotos de biquíni nas redes sociais

Social

Fernanda D'avila, considerada a modelo mais bonita do universo fitness, desabafou sobre as pessoas que julgam suas fotos de biquíni nas redes sociais. A morena de 31 anos usou sua conta no Instagram para contar a história de um médico cardiologista que mudou seus hábitos após se inspirar nas postagens da musa fitness na rede social.

"Estou adorando conseguir me dedicar ao corpo e a felicidade. Pois quando focamos somente em um dos objetivos o outro lado entra em colapso. A melhor coisa da vida é manter o equilíbrio! Já recebi comentários de mulheres, homens, jovens, idosos... Porém, um desses depoimentos me marcou demais. Encontrei com um senhor com mais de 60 anos, não me lembro exatamente e falou que mudei a vida dele. Como assim, mudei?!?! Contou que salvava vidas todos os dias e estava esquecendo de salvar a dele. Segurei o choro e não acreditei no que estava escutando. Pra mim é ainda muito surreal ouvir isso de uma pessoa que não conheço sabe, mas ao mesmo tempo fico muito feliz. No final ele disse: 'Sou Médico Cardiologista e estava deixando minha vida passar. Para deixar minha esposa ainda mais feliz mudei meu estilo de vida para agradá-la e essa mudança aconteceu te acompanhando nas redes sociais'. Resumindo, existem pessoas que julgam as minhas exibições de biquíni nas redes sociais, mas tudo isso vai muito além de exibir meus resultados pessoais, isso vai pra atingir você que está aí parado e que nem pensou em começar. Obrigada a todos os comentários que recebo e sempre que posso tento responder galera. Não desistam, cada um tem o seu limite, um perfil diferente do outro, mas o que realmente vale a pena é não desistir dos seus objetivos. #fernandadavila", escreveu Fernanda D'avila no Instagram.

Fabiano de Abreu/Asimp

