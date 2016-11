Evento escolhe a adolescente mais bela do Brasil

Social

As doze finalistas que concorreram a coroa desfilaram modelos exclusivos da coleção Shine assinada pela designer paulista Andressa Griebel

Na última semana, as doze finalistas do Miss Teen Brasil 2017 competiram em Fortaleza para escolher a mais bela adolescente do Brasil quem irá representar o país no concurso mundial. A coroa ficou para a paranaense Izadora Maitan, em segundo ficou Monalysa Alcantara representando o Piauí e em terceio a Miss Teen São Paulo Mariana David.

O grande destaque da final foi o desfile com as peças da designer Andressa Griebel. Com peças desenvolvidas especialmente para o evento.

A coleção Shine trouxe modelos exclusivos pensados para enaltecer a personalidade de cada menina com peças diferentes que além de mostrar sua beleza as fizessem se divertir e realmente brilhar.

Karina Rossi/Asimp