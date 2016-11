Abertura da Cozinha da Mamãe Noel em Arapongas

Cidades

A Magia do Natal irá invadir Arapongas a partir do dia 22 de Novembro. A Prefeitura do Município de Arapongas, através da Secretaria da Cultura, Lazer e Eventos, convida a todos para a abertura da “COZINHA DA MAMÃE NOEL”, das 10h as 16h no Mercado Municipal na Avenida Arapongas, 785 - Centro. A Mamãe Noel deixará tudo preparado para a chegada do Papai Noel. As famílias podem aproveitar para curtir momentos de descontração e alegria.

O Mercado Municipal estará pronto para receber todas as crianças, e também os adultos, que queiram visitar a Cozinha da Mamãe Noel, aprender receitas deliciosas ou adquirir belos artesanatos com os artesãos que estão expondo no local.