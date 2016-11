RICTV Record fica com primeiro lugar no Prêmio Destaque Empresarial 2016

Social

Empresa foi reconhecida na categoria Emissora de TV Regional

No último dia 05, a RICTV Record - emissora filiada à Rede Record no Paraná - conquistou o primeiro lugar na 12ª edição do Prêmio Destaque Empresarial 2016, de Toledo (PR), na categoria Emissora de TV Regional. Mais de 45% da população de Toledo entrevistada na pesquisa escolheu a RICTV Record como a emissora mais lembrada na cidade.

O Prêmio Destaque Empresarial reconhece as empresas mais lembradas pelo consumidor em Toledo e utiliza o modelo TOP OF MINDS, onde são levantadas as marcas mais presentes na mente do consumidor. Nesta edição, o evento premiou as empresas mais lembradas em 104 segmentos.

Em um ano que fatores econômicos e políticos contribuíram negativamente na vida dos empresários, o diretor executivo da emissora comenta que o reconhecimento vem daqueles que resistiram arduamente. “Receber mais uma vez esse reconhecimento significa que nosso empenho e trabalho está sendo visto por nossos telespectadores e reforça que estamos no caminho certo. O prêmio nos estimula a potencializar nossas ações diárias junto à comunidade, a interagir com o público e a desenvolver novos projetos e ações promocionais”, afirma Marcos Vinicius Gowda, diretor executivo da RICTV Oeste.

O prêmio é promovido pela Conselho do Jovem Empreendedor de Toledo (Cojem) em parceria com a Pontifícia Universidade Católica (PUC/PR) Campus Toledo, o SEBRAE/PR e conta com o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Toledo (Acit).