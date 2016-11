Fenômeno Ludmilla se apresenta em Curitiba

Social

A funkeira desembarca na capital paranaense amanhã (10) com o show de seu novo álbum

Nesta quinta-feira, dia 10 de novembro, a carioca Ludmilla, um dos grandes fenômenos da música nacional, desembarca em Curitiba com sua nova turnê. O show da funkeira carioca, inicialmente marcado para a WS Brazil, teve que ser transferido para a Wood’s Curitiba devido à grande procura do público.

Dona de inúmeros hits, aos 21 anos Ludmilla acumula dados impressionantes. Seu álbum de estreia “Hoje” alcançou 50 mil cópias vendidas recebendo o disco de ouro, o que rendeu cinco singles tocados nas rádios, participação na trilha sonora da novela “Império” da Rede Globo, mais de 20 indicações para premiações musicais e aparições constantes em diversos programas de TV. Mais recentemente, o último clipe da artista, “Sou eu”, lançado no final do mês passado, já passou dos 3 milhões e meio de visualizações em menos de duas semanas.

Durante o show na Wood’s Curitiba, além dos sucessos “Hoje”, “Fala mal de mim” e “24 horas por dia”, o público poderá conferir algumas canções do novo álbum da artista: “A Danada Sou Eu”. A apresentação é uma das primeiras da nova fase da carreira da cantora, marcada por influências mais pop com nuances de R&B e black music.

O evento será realizado na Wood´s Curitiba (Rua General Mário Tourinho, 387 – Seminário), a partir das 22h30. Os ingressos, estão disponíveis no Los Paleteiros, da Praça Espanha, sujeito a disponibilidade do 1° lote. Mais informações no site www.portalwoods.com.br.