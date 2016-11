Copa Ateneu é destaque do vôlei feminino e grupo londrinense viaja para torneio nacional

Esportes

A cidade de Londrina recebeu no final de semana, dias 05 e 06 de novembro, a 3ª. Edição da Copa Ateneu de Voleibol Feminino Adulto, reunindo mais de 500 esportistas entre atletas, comissão técnica, arbitragem, familiares e torcedores no Ginásio de esportes do KEC – Kilowatt Esporte Clube, sede da associação de funcionários da Copel de Londrina. O torneio foi disputado em duas etapas no sábado e no domingo, com jogos equilibrados e de alto nível técnico, com atletas que representam as seleções de seus municípios em competições estaduais e nacionais.

A Copa Ateneu é uma promoção do Colégio Ateneu Londrina, sistema de ensino que mantém três equipes em atividades em Londrina, além de ser o principal apoiador da modalidade com bolsas de estudos para alunos atletas das seleções da cidade. “Incentivamos o voleibol como prática esportiva, mas o fundamental é dar a atenção devida à formação dos atletas e apoio as equipes de rendimento. Quem vai bem na escola, vai bem no vôlei e vice-versa e é nossa missão apoiar os atletas que defendem a camisa de Londrina”, avaliou Miguel Afonso Vargas, diretor do Colégio Ateneu, que acompanhou o torneio e premiou as equipes.

Foram 24 partidas disputadas por 10 equipes, sendo que três foram do Colégio Ateneu, duas da categoria máster e uma equipe adulta. Participaram ainda as equipes de Faxinal, Cambará, Projeto Volei Maringá/Unimed, Caixa/Assefaz, Fênix, Paranafer e Unicam/Maringá. A equipe do Colégio Ateneu Londrina ficou em 4º. lugar com seu grupo máster, perdendo para o time adulto do Paranafer de Maringá por 2 sets a 1, que ficou em 3º. lugar.

Já o time adulto do Colégio Ateneu Londrina fez a final contra o Projeto Vôlei Maringá. A decisão foi emocionante, com uma super partida, muito disputada. Jogo de poucos erros e de um forte equilíbrio. O primeiro set da final o Colégio Ateneu Londrina venceu por 21 a 19 e o segundo set a equipe maringaense venceu por 21 a 17. No Tie Break, o time de Maringá sentiu a pressão e o bom jogo do Ateneu, pois a equipe de Maringá vencia por 12 a 8 e mesmo assim as meninas mantiveram a calma e buscaram os pontos finais, fechando em 15 a 13 para o Ateneu/Londrina.

O time adulto do Colégio Ateneu Londrina foi o grande campeão e teve a melhor levantadora do torneio, atleta Alexandra Sobreiro, a “Pirú”. O Projeto Vôlei Maringá ficou em segundo lugar e a atleta Taniele garantiu o prêmio de melhor jogadora da final. A atleta Nádia do Colégio Ateneu foi a melhor atacante da final e também foi premiada. A atleta Carla Nayara do Unicam/Maringá faturou o prêmio de destaque do campeonato.

A iniciativa da Copa Ateneu Londrina é da ex-atleta da Seleção de Londrina, Nayara Munhoz, em parceria com o Colégio Ateneu Londrina que apoia os eventos através da coordenadora Maria Celeste Vargas, ex-atleta de voleibol. “O objetivo é jogar voleibol, reencontrar as amigas, ex-atletas, matar a saudade e fazer novas amizades. Também para que as famílias possam participar, trazendo os filhos e nos confraternizando”, disse Nayara Munhoz.

O torneio, além de reunir as grandes equipes do norte e noroeste do estado, também serviu de preparação para as equipes das categorias máster e super máster do Colégio Ateneu Londrina, que vão disputar no final de semana, de 12 a 15 de novembro a Taça Brasil de Voleibol Máster, em Itanhaém, litoral de São Paulo. “Vamos para nossa quinta participação em torneio nacional. Disputamos o pan-americano em Porto Seguro, duas participações em Águas de Lindóia e uma Copa Mulher em Curitiba. Vamos participar com as categorias 40 e 50 anos e tentaremos o título”, garantiu Maria Celeste Vargas, coordenadora da equipe.

A 3ª. Copa Ateneu de Voleibol Feminino contou com apoio do Colégio Ateneu Londrina, Queen Shoes e TM7 Sports.

Jorge Júnior/Asimp

