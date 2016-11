Brasileiro de BMX agita pista nova neste final de semana em Londrina 

Esportes

Competição neste sábado e domingo reúne os melhores pilotos do País na modalidade

Muitas novidades prometem movimentar a disputa do Campeonato Brasileiro de BMX 2016, programado entre os próximos dias 11 e 13 em Londrina. Entre as principais está a mais nova pista de BMX Supercross, inaugurada ao lado do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Pela primeira vez a competição ocorre em um equipamento deste nível, o que certamente irá tornar a disputa mais acirrada e emocionante.

A nova pista segue os mais altos padrões exigidos pela União Ciclística Internacional (UCI), por isso, será utilizada não apenas para realização de competições estaduais, nacionais e internacionais, como também para o treinamento das categorias de base e também das seleções de alto rendimento", destacou Francisco Florencio, membro do departamento de alto rendimento da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

Além disso, nas imediações da pista serão criados espaços de convivência e socialização durante o evento, o que permitirá uma integração maior entre todos os participantes, familiares e amantes do esporte, consequentemente fomentando a troca de experiências que contribui muito para o crescimento da modalidade.

Circuito Kids

Haverá um mini circuito com cones e obstáculos para que crianças possam participar e se divertir com suas próprias bicicletas. Às 13h acontecerá uma mini competição para aqueles que se sentirem confortáveis e aptos a experimentar a pista de BMX após algumas instruções. As únicas exigências são que venham com capacete, camisa, calça comprida e luvas. Tudo isso para cumprir as regras do BMX e fazer a experiência ainda mais completa. Teremos também luvas e capacetes para emprestar.

O Campeonato Brasileiro de BMX 2016 é uma realização e organização da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e Federação Paranaense de Ciclismo (FPC), com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina.

Vera Barão/Asimp