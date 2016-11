Governador libera R$ 100 milhões para reformas em escolas

Paraná

O deputado estadual Cobra Repórter participou ontem (8), da cerimônia de liberação de R$ 100 milhões do orçamento do Estado para mil colégios estaduais de todas as regiões do Paraná pelo programa Escola 1000.

A verba, que começa a ser deposita em conta específica de cada colégio a partir desta terça, serão utilizados de acordo com as escolhas feitas em audiências públicas pela comunidade escolar, que reuniram diretores, professores, pais e alunos. “Cada uma vai receber R$ 100 mil e no geral, deverão ser usados para pequenas melhorias como reformas em quadras esportivas, banheiros, serviços de pintura, reparos nas redes elétrica e hidráulica, calçamento, troca de telhados e forros, entre outras”, destacou Cobra Repórter.

Em Londrina, por exemplo, das 55 escolas que receberão a verba, 28 instituições foram indicadas pelo deputado Cobra Repórter, entre eles três nos distritos, o Ceebja Londrina, a APAE e os demais espalhados pela cidade de Londrina. Também indicou um colégio em Arapongas, um em Miraselva, um em Ivatuba, três em Cambé e três em Rolândia.

“Entendemos a importância da educação e da diferença que faz quando há locais adequados para a aprendizagem. Esse programa é muito importante, pois muitas vezes a escola deixa de investir em práticas pedagógicas diferenciadas para utilizar o dinheiro para manter sua estrutura”, destacou o deputado.

A solenidade com a presença dos 32 chefes de Núcleos Regionais de Educação, estudantes e diretores de escolas, o início dos repasses de recurso para as escolas selecionadas no programa Escola 1000.

Na solenidade, o governador Beto Richa destacou que a educação é prioridade de sua gestão. “Mesmo neste momento de crise econômica, os investimentos na área são crescentes. Neste ano, 34,7% do orçamento do Estado é destinado à educação”, salientou o governador. De 2011 até este ano já foram aplicados R$ 42 bilhões na educação. Esse montante é 23% superior ao aplicado de 2003 a 2010.

