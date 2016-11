Londrina perde no Café e se distancia do acesso a série A

Londrina E.C.

Foi uma noite difícil para o torcedor alviceleste, o Londrina perdeu para o Atlético (GO) no Estádio do Café pelo placar de 3 x 2 e viu o sonho do acesso a série A ficar mais distante. Já o time goiano foi o primeiro a garantir vaga na elite do futebol brasileiro.

No jogo válido pela 35º rodada do Campeonato da série B, o LEC saiu atrás no marcador. Júnior Viçosa abriu o placar fazendo de pênalti após toque de mão de Matheus dentro da área. Aos 18 minutos ainda da primeira etapa, Rondinelly cruza a bola na área e Everton Sena desvia de cabeça empatando o jogo para o Tubarão.

Mas o time do Atlético soube usar da sua velocidade para colocar os goianos novamente na frente, após bola de Gilsinho, Júnior viçosa, de novo, faz 2 a 1.

No segundo tempo, o Londrina volta pressionando e aos dez minutos, Jô é derrubado por Matheus Ribeiro fora da área, mas o árbitro assinala penalidade máxima para o alvi-celeste. Germano vai para a cobrança e empata.

Só o empate já bastava para confirmar o Atlético na série A 2017. Mas os goianos queriam jogo, ao 39 minutos, Luiz Fernando aproveitou cruzamento de Matheus Ribeiro para dar a vitória de vez ao Atlético.

Na próxima rodada o Tubarão enfrenta o Sampaio Corrêa no sábado às 17h30 em São Luiz (MA). Já O Atlético-GO recebe o Tupi no mesmo dia, às 19h30, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA



LONDRINA - Marcelo Rangel; Lucas Ramon, Everton Sena, Matheus e Léo; Germano, Anderson (Rafael Gava), Rondinelly (Alisson Safira) e Zé Rafael; Jô (Netinho) e Itamar. Técnico: Cláudio Tencati.



ATLÉTICO-GO - Kléver; Matheus Ribeiro, Marlon, Ricardo Silva e Romário; Pedro Bambu, Michel, Magno Cruz, Jorginho (Bruno Barra) e Gilsinho (Caíque); Júnior Viçosa (Luiz Fernando). Técnico: Marcelo Cabo.



GOL - Júnior Viçosa, aos dez, e aos 34, e Everton Sena, aos 18 minutos do primeiro tempo. Germano, aos dez, e Luiz Fernando, aos 39 minutos do segundo tempo.



ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).



CARTÕES AMARELOS - Lucas Ramon, Matheus e Everton Sena (Londrina); Matheus Ribeiro e Júnior Viçosa (Atlético-GO).

PÚBLICO - 6.171 pagantes.



RENDA - R$ 102.763,00.

LOCAL - Estádio do Café

Redação