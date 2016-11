MEC divulga gabarito do Enem 2016

Educação

Já estão disponíveis para consulta os gabaritos oficiais dos Cadernos de Questões do primeiro e do segundo dia do Enem 2016. O material pode ser acessado pela Página do Participante e também pelo aplicativo Enem 2016.

Os Cadernos de Questões também estão disponíveis para download, dando acesso a todos os itens do exame realizado no final de semana passado.

Em 3 e 4 de dezembro próximos, todos os inscritos que não puderam fazer o Enem em razão de estarem alocados em locais onde não foi possível haver aplicação nos testes de 5 e 6 de novembro farão uma outra prova, porém com itens equivalentes, de modo a garantir a isonomia do Exame.

Clique aqui para acessar os Gabaritos e Caderno de Questões

