UAB abre inscrições para curso de capacitação em Gestão Empresarial

Educação

Curso será realizado de 16 de novembro a 14 de dezembro; as vagas são limitadas e a inscrição pode ser feita pelo telefone 3375-0615

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Londrina está com inscrições abertas para o Curso de Capacitação em Gestão Empresarial do Programa Bom Negócio Paraná, que será realizado de 16 de novembro a 14 de dezembro. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas para 35 pessoas. As aulas serão no polo presencial da UAB Londrina, que fica na Rua Luis Brugin, 615, Conjunto Habitacional Maria Cecília, na região norte.

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de novembro (segunda-feira), presencialmente na UAB Londrina ou pelo telefone 3375-0615. Qualquer cidadão interessado no tema Gestão Empresarial pode participar da capacitação, não sendo necessário possuir negócio próprio. Dessa forma, a atividade é aberta a micro, pequenos, médios e informais empreendedores.

De acordo com a coordenadora da UAB Londrina, Valéria Duarte, o curso é uma excelente oportunidade para que a comunidade, principalmente da região norte, possa ter acesso a conteúdos de qualidade, atualizados e de forma gratuita. “O mais importante da iniciativa é propiciar aos participantes a abertura para a aquisição de novos conhecimentos, estimulando o crescimento profissional e pessoal do cidadão que já tem seu próprio negócio ou daquele que deseja se tornar um empreendedor”, frisou.

O curso será ministrado por docentes e discentes do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), sob a coordenação do Prof. Dr. Daniel Barros. Os conteúdos serão divididos em cinco módulos de conhecimento: Gestão de Negócios, Gestão Comercial, Gestão de Pessoas, Gestão Financeira e Gestão Estratégica. A carga horária total será de 66 horas de atividades e os alunos concluintes receberão certificado.

O curso é promovido em parceria com o governo do estado, por meio do Programa Bom Negócio Paraná, do Programa Universidade sem Fronteiras, da Prefeitura de Londrina e da UEL.

UAB Londrina - A Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Londrina foi inaugurada pelo prefeito Alexandre Kireeff no dia 27 de outubro deste ano. Trata-se da primeira instituição de ensino superior localizada na região norte de Londrina. O espaço físico fica localizado no anexo do Centro Esportivo Maria Cecília, no Conjunto Habitacional Maria Cecília. A estrutura conta com estacionamento, sala de informática, sala de tutoria, biblioteca, coordenação e secretaria, além de todas as condições de acessibilidade garantidas pela adequação do prédio.

Sobre a UAB - A UAB foi criada em 2005 pelo Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de ampliar a oferta de cursos superiores em instituições públicas na modalidade Ensino a Distância (EAD). Para isso, o programa articula as ações entre as instituições públicas de ensino superior e os governos municipais e estaduais. Todos os cursos recebem certificado, sendo que o diploma de ensino superior EAD tem a mesma validade de um curso ministrado presencialmente e sairá com o nome da universidade ministrante.

N.com