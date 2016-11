Município lança campanha “Verão sem Aedes”

Saúde

Lançamento ocorreu durante uma carreata realizada na região oeste; números da dengue foram divulgados

Onntem (9), a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lançou a campanha “Verão sem Aedes, com uma carreata que partiu da Unidade Básica de Saúde (UBS) do jardim Santiago, região oeste. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de eliminar os possíveis criadouros para o mosquito, evitando sua proliferação.

A expectativa, com a medida, é evitar o aumento no número de casos de dengue durante o verão. Segundo o secretário municipal de Saúde, Gilberto Martin, a campanha pretende incentivar a eliminação dos criadouros do Aedes por meio da identificação e eliminação do criadouro, recolhimento e condução do material descartado para o caminhão de coleta de resíduos, além de incentivar que cada pessoa faça a sua parte, realizando o que depende de si mesmo.

Além do secretário Martin, participaram da carreata os agentes de Endemias e representantes da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Educação, o Corpo de Bombeiros de Londrina, entre outras entidades e organizações parceiras.

Para convidar a comunidade a eliminar objetos que possam acumular água e servir de possíveis criadouros para o Aedes aegypti, a carreta foi acompanhada de um carro de som, que fez a divulgação da campanha. Além disso, foram distribuídos check-list, que contém informações sobre dez locais que os moradores devem conferir se há acúmulo de água.

A campanha “Verão Sem Aedes” é uma realização da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e conta com apoio e participação da Secretaria Municipal de Educação, Acesf, CMTU, Sercomtel, 17ª Regional Estadual de Saúde Geral de Londrina, Copel, Iapar, Liquigás, rádio Igapó FM e Folha FM, TV Tarobá, SESC, PUC, Grupo Viação Garcia e Brasil Sul, Correios, UEL, Colégio SESI Internacional, Porto Seguro Seguradora, JEEPEIROS, Corpo de Bombeiros, Sindicatos dos Bancários, Sinduscon, EPESMEL, 5º Batalhão da Polícia Militar, entre outros.

Números da dengue - A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quarta-feira (9), o resumo semanal com dados sobre a dengue em Londrina. De janeiro até agora foram registradas 14.103 notificações relativas à doença. Deste total, foram confirmados 5.134 casos e descartados 8.296. Outros 673 casos estão em andamento, aguardando o resultado de exames de laboratório.

