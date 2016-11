Casa da Mulher oferece oficina de Enfeites de Natal em Crochê

Geral

Aulas serão realizadas nos dias 16, 18, 21 e 23 de novembro; as vagas são limitadas

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres oferece, por meio da Casa da Mulher, uma oficina gratuita de Enfeite de Natal em Crochê. As inscrições estão abertas para a atividade que será realizada nos dias 16, 18, 21 e 23 de novembro, sempre às 14 horas. As vagas são limitadas e podem ser reservadas pelo telefone 3378-0111. O endereço da Casa da Mulher é avenida Máximo Peres Garcia, 340 (esquina com a avenida São João), na região leste.

A oficina será ministrada pela artesã Iraci Silveira, que irá ensinar a confeccionar enfeites e objetos natalinos utilizando a técnica do crochê. “Para aproveitar a época do Natal que se aproxima, os participantes terão a oportunidade de aprender a produzir pinheiros natalinos, estrelas, botas e meias decorativas e outros enfeites seguindo essa temática”, informou a gerente da Casa da Mulher, Sonia Ulian.

O material utilizado durante as aulas será fornecido para as participantes. As oficinas são destinadas a mulheres acima de 18 anos, priorizando aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica. As atividades desenvolvidas no espaço permitem que este público consiga obter uma fonte alternativa de renda.

