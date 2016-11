UEL aprova 8.911 candidatos na 1ª fase

Educação

Divulgado o resultado da 1ª etapa do Vestibular 2017 da UEL, 8.911 candidatos foram aprovados e deverão participar da 2ª fase, marcada para os dias 4, 5 e 6 de dezembro. A lista foi divulgada nesta quarta-feira (9) e pode ser acessada no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS), no endereço www.cops.uel.br. Nesta sexta-feira (11), a UEL divulga o Boletim de Desempenho do candidato, relativo à prova aplicada no último dia 23 de outubro.

A 2ª fase começa no próximo dia 4 de dezembro com as questões de Línguas e Literaturas (língua portuguesa, literaturas em língua portuguesa, língua Estrangeira e Redação; no dia 5 será aplicada a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, que varia de acordo com a graduação escolhida. No dia 6 de dezembro serão aplicadas as Provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico.

Cartão - Os aprovados devem ficar atentos à divulgação do Cartão Informativo da 2ª fase, que será divulgado no próximo dia 21 de novembro, às 17 horas, também no site da Cops. Os estudantes deverão imprimir o documento e afixar uma fotografia 3X4 recente e a cópia da Carteira de Identidade. Este cartão deverá ser apresentado juntamente com a Carteira de Identidade original, no dia do Vestibular.

Vagas - Este ano a UEL registrou uma das maiores disputas dos últimos anos, totalizando 22.946 candidatos. O curso mais disputado é o de Medicina (sistema universal), com 125 candidatos/vaga, seguido por Psicologia (30,63) e Biomedicina (28,44). A Universidade 2.480 vagas, em 53 cursos de graduação, sendo que outras 600 serão ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU).

O resultado final (classificados em 1ª convocação) sai em 24 de janeiro de 2017, ao meio dia no site da Cops (www.cops.uel.br).

Cronograma

Boletim de Desempenho do Candidato: 11 de novembro, às 17 horas.

Cartão de Inscrição do Candidato: 21 de novembro, às 17 horas.

2ª Fase: 4, 5 e 6 de dezembro.

Resultado final - (1ª Convocação): 24 de janeiro de 2017, ao meio dia.

Agência UEL