Tencati analisa partida contra o Atlético Goianiense

Londrina E.C.

Técnico alviceleste enalteceu a postura da equipe que em todo o momento buscou mudar o placar da partida que acabou com a vitória do Dragão pelo placar de 3 a 2.

O técnico do Londrina Esporte Clube, Cláudio Tencati, analisou a última partida no estádio do Café, contra o Atlético Goianiense. O LEC foi derrotado pelo placar de 3 a 2. O Tubarão sofreu a virada aos 40 minutos do segundo tempo. Tencati analisou o resultado da partida. " Estamos triste, pois sabíamos que o Londrina tinha condições de ganhar a partida. A equipe buscou e melhorou dentro de campo. As modificações funcionaram e fomos melhores em grande parte do segundo tempo. Mas o resultado não veio", destacou o técnico alviceleste.

Embora o resultado não tenha sido favorável para o LEC, Tencati elogiou o desempenho do time e afirmou que matematicamente ainda é possível pensar em acesso. " Estou orgulhoso. A equipe está de parabéns, nossa torcida está de parabéns, pois em nenhum momento deixou de nos apoiar. É uma pena que a gente não conseguiu retribuir com a vitória. Vamos continuar fazendo nosso trabalho e dar continuidade até o encerramento da série B. Ficou um pouco distante o acesso, mas vamos fazer nosso melhor até o fim. Em uma competição como a série B, tudo pode acontecer. Ainda restam três jogos e matematicamente ainda não estamos fora", disse.

ORGULHOSO

Tencati fez questão de ressaltar o trabalho da equipe e de toda a diretoria durante a série B. "Trabalho fantástico o que fizemos este ano e não podemos desanimar. O Londrina tem que se sentir orgulhoso. As pessoas voltaram a sentir orgulho em torcer para o time de sua cidade e todos estão de parabéns, do elenco até a diretoria. Foi feito um grande trabalho e todos fizeram o seu melhor", contou o técnico alviceleste.

Assimp/LEC