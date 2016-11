Os cuidados com as postagens nas redes sociais

Artigos e Opinião

Antes de clicar em “publicar”, é bom pensar bem nas consequências do que está postando na internet. Tudo o que for dito ou mostrado nas redes sociais pode ser usado a seu favor ou contra você.

Redes sociais são ótimas ferramentas para comunicação e network, mas, se não são bem administradas, podem levar a prejuízos, prejudicando a imagem pessoal e a vida profissional.

Por isso é importante tomar alguns cuidados especiais:

- Cuidado com o que publica a seu próprio respeito

Algumas pessoas se expõem demais nas redes sociais, postando fotos de sua casa, seus pertences, viagens. E pior, muitas até avisam quando estarão viajando dando todas as dicas para que pessoas mal-intencionadas possam agir.

- Não acredite em tudo o que vê

Há muitos casos de pessoas que se apresentam com perfil falso só para serem aceitas e, ao começarem uma amizade, envolvem a pessoa em alguma armadilha. Principalmente quando a vitima é criança ou adolescente. Também importante em relação ao compartilhamento de notícias e informações, nem tudo o que está na rede é verdade, portanto pense antes de compartilhar.

- Não clique em todos os links sugeridos

Cuidado ao sair clicando em links sugeridos até mesmo por amigos, pois como falamos no item anterior, pessoas criam perfis falsos e se aproveitam para mandar vírus que podem danificar seus arquivos e computador, ou até mesmo roubar senhas e se apoderarem de seu perfil, ou contas bancárias.

- Fotos de família com dados

Todos querem postar suas fotos e de familiares, mas fotos com muitas informações, como nome, local, datas, eventos, local de trabalho etc, é expor demais a segurança da família, pois qualquer um pode além de usar os dados, copiar as fotos e usá-las indevidamente.

- Informações financeiras e compra de bens

Isso nunca deve ser exposto, pois é uma porta aberta e com convite de entrada para os mal-intencionados. Comentários inocentes como dizer que foi ao banco tal e pegou a maior fila, já pode ser uma informação de onde você tem conta. Postar foto do carro novo na garagem, da nova televisão de 40 polegadas que acabou de comprar, é outro chamariz.

- Fofoca e difamação

Às vezes, dá vontade de falar pra todo mundo o que pensa de pessoas que fizeram algo que você não aceitou ou se sentiu ofendido, mas este é um grande perigo que se corre. Pois a pessoa pode inverter a situação até mesmo usando a postagem como prova de injuria de difamação.

Os mínimos cuidados são importantes para evitar problemas pessoais e profissionais.

Eduardo Sehnem Ferro - Controller do Escritório Giovani Duarte Oliveira Advogados Associados - Contador - Pós-graduado em Docência do Ensino Superior.