Em confronto direto, MRV/UNicesumar/Paiquerê FM/Londrina pega o São Caetano

Esportes

A MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina volta à quadra amanhã à noite para mais um desafio válido pela Liga Nacional 2016. A equipe enfrenta o São Caetano, às 19 horas, no ginásio Marlene Bento, em São Caetano do Sul (SP). Será o penúltimo compromisso da equipe londrinense na primeira fase do torneio nacional – no sábado, também fora de casa, o adversário será o São Bernardo/Metodista, em São Bernardo.

Com seis pontos, São Caetano e Londrina dividem a terceira posição da chave Sul/Sudeste/Centro da Liga Nacional 2016 e brigam diretamente por uma das quatro vagas na próxima fase. Portanto, quem vencer amanhã dará um passo muito grande rumo à classificação. “É um jogo-chave para os dois lados. As duas equipes têm a mesma pontuação e sonham com essa vaga. O campeonato tem se mostrado muito equilibrado e será assim até a última rodada. Vamos a São Caetano respeitando a equipe da casa, mas pensando em vencer”, observou o técnico Giancarlos Ramirez.

O experiente goleiro cubano Michael Bravet, que por muitas temporadas atuou no estado de São Paulo e está acostumado a enfrentar muitos dos rivais de amanhã, diz que não pode faltar concentração um minuto sequer. “Jogar lá é sempre complicado e eles têm um time bastante experiente também. Temos que saber defender muito bem e aproveitar as chances que tivermos lá na frente”, disse o arqueiro.

Após o jogo com o São Caetano, a equipe londrinense segue direto para São Bernardo, onde enfrentará o São Bernardo/Metodista, no sábado, às 15 horas, no ginásio Baetão. Já o São Caetano terá o duelo com o Maringá, no Norte do Paraná, no próximo dia 19.

Assimp/Rafael souza