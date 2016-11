Presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Bela vista é preso por furto em fazenda invadida

Geral

A Polícia Militar prendeu em flagrante no final da noite da última terça (08), dois homens acusados de furtarem dezenas de árvores eucaliptos da Fazenda Porta do Céu, que fica em Porecatu, norte do Paraná.

Um dos homens presos é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bela Vista do Paraiso. Arnaldo Nascimento de Jesus, que tem ligação com movimentos de trabalhadores sem terra – MST e Contag. O outro é o motorista do caminhão que transportava as toras de eucaliptos, Reginaldo Pereira Teixeira.

Segundo o delegado da Polícia Civil de Porecatu, Elisandro Souza Correia, os policiais militares foram checar uma denúncia de furto na propriedade e encontraram a dupla, com o caminhão carregado de toras.

Os dois foram denunciados por furto e falsidade ideológica. As penas somadas podem chegar a 9 anos de prisão.

Teixeira alegou que não sabia que participava de um furto, disse à polícia que apenas havia sido contratado para transportar a madeira.

O caminhão usado pertence a uma empresa de terraplenagem de Cambé.

A fazenda Porta do Céu pertence ao Grupo Atalla e está invadida por grupos sem-terra em março de 2014. Apesar de a Justiça ter determinado a reintegração de posse logo após a invasão, a ordem judicial nunca foi cumprida.