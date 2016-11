Natal sustentável ganha as ruas de Ibiporã nos próximos dias

Ibiporã

Ruas, praças e prédios públicos receberão a já tradicional decoração com garrafas pet. Projeto socioeducativo envolve alunos de escolas municipais, Esforci e comunidade

Um Natal de magia, feito com uma decoração econômica e sustentável, ganhará mais uma vez as ruas de Ibiporã nos próximos dias. Ruas, rotatórias, prédios públicos e a Praça Pio XII receberão a já tradicional decoração natalina confeccionada com garrafas pet. Este ano, cerca de 40 mil darão forma a cerca de 500 enfeites, entre árvores, guirlandas, anjos, bonecos de neve, papais noéis, luminárias, velas. Alguns personagens foram confeccionados em fibra de vidro para dar um diferencial no acabamento.

Por questões econômicas e ecológicas, as estruturas de decorações utilizadas em natais anteriores são reaproveitadas. "Renovamos os enfeites limpando e lavando as peças, repintando, fazendo um novo acabamento", explica a presidente de honra da Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Família (APMIF) e coordenadora do projeto, Eliana Eik Borges Ferreira.

A preparação para o Natal começa no início do ano, quando alunos das escolas municipais e comunidade são convidados a arrecadar garrafas pet para a decoração. A orientação é que tragam as embalagens limpas, lavadas e sem o rótulo. Para incentivar a participação, a APMIF premia as 20 pessoas que mais arrecadaram garrafas pet com vídeo games, smartphones, bicicletas e jogos pedagógicos. Como de costume, a premiação ocorrerá durante a abertura do Natal, que este ano será dia 4 de dezembro, a partir das 20 horas, na Praça Pio XII.

Posteriormente, a matéria-prima se transforma em enfeites natalinos nas mãos dos alunos da formação inicial da Escola de Formação e Cidadania (Esforci) da APMIF, educadores, funcionários e voluntários. Neste ano a Associação Missionária Recuperando Vidas (Amirev) também participa do projeto. De acordo com a coordenadora do projeto, a participação dos alunos no preparo da decoração natalina de Ibiporã está inserida no programa de aprendizagem da Esforci. "O projeto socioeducativo além de trabalhar a cooperação, o espírito em equipe, a disciplina e responsabilidade com os alunos também incentiva a cidadania e educação ambiental, estimulando os cidadãos a assumirem responsabilidade com o meio ambiente, desenvolvendo conceitos de preservação por meio da reciclagem", justifica a presidente de honra da APMIF. Para envolver ainda mais os educandos, os educadores estabelecem metas a serem alcançadas.

Uma vez por semana a estudante Gabrielle Costa Lima, 16 anos, passa algumas horas ajudando na confecção dos enfeites. “São várias processos. Cada grupo faz uma coisa, manualmente. Tem sido muito interessante conhecer toda a versatilidade da garrafa pet, além de interagir com os colegas e deixar a cidade mais limpa e bonita. Não vejo a hora de estes enfeites estarem pelas ruas”, comenta Gabrielle. “Dá trabalho, mas o resultado do esforço vale a pena. Acho que sentirei o maior orgulho ao reconhecer os enfeites que estou ajudando a fazer”, revela Ricardo de Almeida Freitas, 16 anos.

Os educadores envolvidos com o projeto percebem a própria evolução e a dos alunos ao longo dos anos. “Somos perfeccionistas. A cada Natal buscamos novas referências, aprimoramos as técnicas. É gratificante perceber que a população se contagia pelo espírito natalino e reconhece o nosso esforço. O trabalho é tão bonito que chama a atenção de moradores, Prefeituras de outras cidades”, ressaltam as educadoras sociais Cacilda Tejo da Silva e Rosângela Aparecida Aguilera.

Além do Natal, a decoração com as garrafas pet também é utilizada em outras datas comemorativas, como a Páscoa, Festa Junina e chegada da Primavera.

Com/PMI

