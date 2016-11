Universidades debatem internacionalização na gestão das instituições

Educação

Gestores e representantes de 13 instituições participaram do nesta semana V Seminário de Internacionalização das Instituições de Ensino Superior do Paraná (SIIES), em Curitiba, no auditório da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI). O evento contou com workshops, minicursos e conferências que possibilitaram o debate sobre aspectos referentes à internacionalização na gestão universitária.



Neste ano, a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) foi responsável pela organização do seminário por intermédio do Escritório de Relações Internacionais (ERI). O reitor, professor Antonio Carlos Aleixo, lembrou que a internacionalização tem sido tema recorrente das discussões internas e há um trabalho na gestão que visa desenvolver ações integradas entre os diferentes setores para viabilizar parcerias com instituições do exterior. “É fundamental que pensemos a internacionalização”, afirmou.



O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes, que prestigiou a abertura do evento, destacou o potencial das universidades estaduais e o esforço da secretaria para criar condições de implementar projetos de mobilidade internacional.



Um dos conferencistas convidados foi o professor da Universidade de Arizona (EUA), Mike Proctor. Ele que é vice-presidente para Iniciativas Globais da universidade e atua na implementação de programas internacionais na instituição, falou sobre a integração transnacional que é proporcionada por meio da cooperação entre instituições a partir de fatores e atividades comuns. Além disso, ministrou workshop para as Assessorias de Relações Internacionais e gestores das instituições.



As experiências de quase 20 anos com a internacionalização do Ensino Superior também foram tema de conferência com a professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Luciane Stallivieri. Pesquisadora do Instituto de Pesquisas e Estudos em Administração Universitária (Inpeau), colaborou com as reflexões do seminário apresentando dados dos estudos que desenvolve sobre a temática, bem como sobre cooperação e mobilidade acadêmica internacional.



A coordenadora geral do SIIES e diretora do ERI da Unespar, professora Gisele Onuki, destaca que o seminário permite a partilha, o fortalecimento das relações e o repensar das universidades para além do horizonte e das incertezas. “Internalizar a internacionalização se faz urgente e necessário para conseguirmos avançar na consolidação de novas possibilidades positivas, globais e conectados. Neste agir em rede temos conseguido criar e recriar as políticas de internacionalização de nossas universidades estaduais e o evento foi mais um momento importante para avançarmos”, avalia.



ACORDO - A SETI organizou uma reunião para tratar sobre possíveis parcerias em projetos internacionais com as universidades estaduais, por meio da Fundação Araucária. Entre as áreas de interesse da Universidade do Arizona estão água, agricultura e saúde coletiva.



O secretário João Carlos apresentou o Sistema Estadual de Ensino e enfatizou o interesse em desenvolver projetos com a universidade americana.



O professor Proctor reforçou o interesse em estreitar relações com o Paraná. “Por estarmos próximos da fronteira com o México, temos muita influência da América Latina e observamos muitas semelhanças com o Paraná. Conhecemos a capacidade dos pesquisadores deste estado e gostaríamos de desenvolver projetos em conjunto que sejam de interesse comum”, afirmou.



PARTICIPAÇÕES - As universidades estaduais de Maringá (UEM), de Londrina (UEL), do Centro Oeste do Paraná (Unicentro), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Norte do Paraná (UENP), de Ponta Grossa (UEPG) participaram da programação na segunda-feira (07), por meio dos escritórios e assessorias de relações internacionais. Também marcaram presença representantes do Instituto Euvaldo Lodi / Faculdade da Indústria (IEL), da Unicuritiba, da Faculdade de Educação Superior do Paraná (FESP) e da Universidade Paranaense (Unipar).



Dentre as autoridades presentes no SIIES estavam o secretário de Estado para Assuntos Estratégicos (SEAE), Flavio Arns; o vice-reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Fabiano Costa; o assessor de parcerias Internacionais da SEAE, Filipe Braga Farhat; os pró-reitores da Unespar, professores Sydnei Kempra (Gestão de Pessoas) e Giselle Schnorr (Extensão e Cultura); o coordenador de Ciência e Tecnologia da SETI, Evandro Razzoto; e a diretora do campus de Curitiba II da Unespar, professora Pierangela Simões.

AEN