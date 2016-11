Solteira, Sue Lasmar exibe corpo irretocável

Social

A "Diva Fitness" Sue Lasmar está se esbaldando em Natal, no Rio Grande do Norte. A morena de 31 anos, que anunciou no início de setembro que está solteira, já praticou diversas atividades na cidade nordestina, entre elas stand up paddle, frescobol, crossfit e mergulho. Ela também exibiu seu corpo irretocável nas areias da Praia de Areia Preta.

"Eu sinceramente não sei viver sem esporte ! Natallllllllll estou apaixonada por ti! ah CARNATAL, me aguarde. aviso; VOU FICAR ! Kkkkkk", escreveu a beldade no Instagram se referindo à micareta realizada em dezembro em Natal.

Nascida em Brasília, a "Diva Fitness" que tem 1,69m de altura e 110cm de bumbum é formada em Letras, Nutrição e Educação Física, mas nunca exerceu as duas últimas. Sue Lasmar admite que o assédio aumentou depois de revelar que está solteira. "Nossa, dizer que está solteira, nem sempre é dizer que está disponível. O assédio aumenta muito sim, dizer que está solteira parece que dá esperança a algumas pessoas que possam querer algo. Mas tem que lembrar que sou exigente", afirmou a morena que se separou em fevereiro deste ano, mas só agora falou sobre o término.

Assista ao vídeo de Sue Lasmar jogando frescobol: https://www.instagram.com/p/BMd8McoDLTY/?taken-by=suelasmar&hl=pt-br

Veja também ela na aula de crossfit: https://www.instagram.com/p/BMgwW1JD44p/?taken-by=suelasmar&hl=pt-br

Vanessa Scarcella/Asimp

