Kireeff empossa novos conselheiros dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Londrina

Integrantes atuarão nos próximos dois anos e devem trabalhar em prol do fortalecimento de políticas públicas específicas para a área

O prefeito Alexandre Kireeff empossou oficialmente os novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), nesta quinta-feira (10), em seu gabinete. O decreto com os nomes dos novos conselheiros foi publicado no Jornal Oficial do Município n° 3.116, do dia 1° de novembro.

Durante o encontro, o Kireeff falou a respeito da importância da justiça social e do trabalho de gestores públicos e políticos em prol de uma sociedade mais justa, solidária. “Desejo que todos os conselheiros sejam muito bem-sucedidos em sua missão, para que possamos avançar na consolidação e no desenvolvimento das políticas públicas para as pessoas com deficiência. E que isso se transforme em mais justiça para todos e na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, boa para todos”, salientou.

Foram empossados três representantes da sociedade civil e seis membros do Poder Público. Marcio Ferri Dutra, da Associação dos Surdos de Londrina, representará a sociedade civil, assim como Lucio Antonio Brandão, da Adevilon; e Rosana Duarte, do Instituto Roberta Miranda.

Representam o Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Assistência Social, através Solange Maria Ferreira e Nelma Liberato; a Secretaria de Ambiente, através de Jorge Akira Oyama e Adriana Barra Rosa Ferreira; a Secretaria de Saúde, através de Patricia Bovolin e Denise Galhardi Motter; a Secretaria de Educação, através de Anna Karina Varoni Araujo e Fabiana Fernandes Zani; a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda através de Cristian Marcucci e Jaqueline Alves e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), através de João Lucas Movio e Reinaldo Antonio Fant Filho.

Os novos membros foram eleitos durante a VII Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Londrina, realizada em julho deste ano, sob o tema “O Desafio na Implementação das Políticas da Pessoa com Deficiência: a transversalidade como radicalidade dos direitos humanos”. Eles atuarão na gestão de 2016-2018. A primeira reunião do novo grupo foi realizada logo após a solenidade de posse, às 11h15, na Prefeitura de Londrina.

Segundo a atual presidente do CMDPD, Rita de Cássia Lopes, os membros que ocuparão a mesa diretora do conselho devem ser eleitos nos próximos encontros e divulgados em breve. “Quando assumimos, nossos desafios eram grandes. Havia falta de participação dos conselheiros, de um local adequado para as reuniões, de acessibilidade no município em sentido amplo. Conseguimos avançar muito, temos uma interação maior com a rede de serviços e as entidades que atendem as pessoas com deficiência, realizamos várias conferências e organizamos as políticas públicas específicas. Tudo isso vai direcionar os trabalhos dos novos conselheiros”, afirmou.

Diretrizes consolidadas - De acordo com o prefeito Kireeff, atualmente o Município conta com diretrizes consolidadas que orientam as políticas públicas municipais, para o atendimento das demandas de pessoas com deficiência. “Hoje, percebe-se que há uma rotina nos padrões construtivos da cidade, que contemplam a acessibilidade. Além disso, 100% da frota do transporte coletivo tem acessibilidade garantida, bem como os terminais de transporte coletivo, o que propicia mobilidade às pessoas com deficiência”, disse.

Para o assessor de Acessibilidade e Direitos da Pessoa com Deficiência, Almir Escatambulo, os novos membros do Conselho encontrarão diversos desafios a serem resolvidos nos próximos anos como, por exemplo, a reestruturação do conselho com uma sede própria para o trabalho dos conselheiros e a implantação de políticas públicas de acessibilidade, saúde e habitação que levem em consideração as necessidades das pessoas com deficiência.

Participaram também do evento, a secretária municipal de Assistência Social, Télcia Lamônica, Nancy Skau Kemmer de Moraes, Assessora municipal da Criança e do Adolescente representando a secretaria municipal de Políticas para as Mulheres, e a vereadora Elza Correia.

A posse do Conselho Municipal segue as Leis 8.693, de 14 de janeiro de 2002, alterada pela Lei n° 9.569, de 17 de agosto de 2004, considerando o Ofício nº 030/2016 e o Processo SEI nº 19.005.025117/2016-50.

N.com