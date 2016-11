Gabi Dezan, a "Life Coach das Estrelas", desembarca no Brasil para operar nariz e trocar prótese de silicone dos seios

Social

Gabi Dezan, conhecida como a "Life Coach das Estrelas" por ter esculpido o corpo de famosas como Fernanda Vasconcellos e Nívea Stelmann com seu método fitness virtual, desembarcou no Brasil no dia 31 de outubro para operar o nariz e trocar a prótese de silicone dos seios.

"Há cinco meses eu não voltava para o Brasil. Como tenho Green Card posso entrar e sair do país à vontade e com isso acabo vindo bastante para casa em Londrina, no Paraná. Dessa vez vim sem meu marido e como em casa somos só mulheres estamos curtindo o momento juntas. Vendo filme, treinando, papeando, etc. Muito bom esse tempo com a mãe e a irmã, muito bom a casa da mãe! Adoro passar uns dias aqui mas não cogitaria em hipótese alguma voltar a morar aqui. Estados Unidos é minha casa e é lá que quero ficar sem sombra de dúvidas. Um país inteligente, com pessoas com uma educação diferenciada onde tudo flui. Orlando é uma cidade linda, limpa, organizada. Amo viver nos Estados Unidos. Pessoas sem julgamentos, pessoas práticas e diretas como eu", afirma a morena de 29 anos.

Além do marido Daniel Dezan, que ficou em Orlando, Gabi sente falta da academia que treina na cidade da Flórida. "Treino numa academia top e isso também pesa demais para mim. Sinto falta da academia de lá quando estou aqui e dos mercados de lá também. Adoro o Brasil mas só a passeio mesmo. Quando você estrutura uma vida nos EUA é difícil se acostumar com aqui novamente. O que me faz estar tanto aqui é meu trabalho e família, mas essa se Deus quiser em breve levo para lá também. Ah e devo admitir, estava com saudade das frutas daqui também (risos)".

Gabi Dezan veio para o Brasil para, entre outras coisas, ver pessoalmente as bolsas térmicas da Brave Idea by Gabi Dezan. "Minhas bolsas ficaram lindas, como sempre sonhei! Demorei um ano para chegar no modelo exato que queria. Valeu a pena esperar! São chiques e práticas. Agora marmitar ficou muito elegante !!!".

Campeã mundial de fisiculturismo, título que lhe rendeu um green card para morar e trabalhar nos Estados Unidos, Gabi Dezan é bacharel em Fisioterapia, em Educação física e certificada como life coach. Seu marido Daniel Dezan é nutricionista esportivo registrado pela International Society of Sports Nutrition, maior órgão de nutrição esportiva dos EUA, Bacharel em Ciência do Esporte, com três pós graduações (nutrição esportiva, fisiologia do exercício e nutrição clínica avançada: dietoterapia, metabologia e terapêutica nutricional), mestrado em Treino em Alto Rendimento e atualmente faz doutorado em Atividade Física e Saúde na Europa.

Juntos eles vêm transformando corpos e mudando as cabeça de famosas e anônimas. "Hoje atendemos em média 250 pessoas por mês e temos uma lista de espera de mais de mil nomes. Atendemos pessoas em todos os continentes, diferentes nacionalidades e com diferentes objetivos que vão desde emagrecer, ganhar massa muscular ou levar um estilo de vida mais saudável", relata Gabi Dezan.

