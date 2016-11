HU inicia Terapia Assistida por Animais

Saúde

Pacientes mirins de várias unidades do Hospital Universitário (HU/UEL) participam neste sábado (12) do primeiro encontro do Programa de Terapia Assistida por Animais (TAA), que tem o objetivo de humanizar o atendimento do paciente internado por meio do contato com cães da raça Golden Retriever. O encontro será entre às 9 e 10 horas, próximo ao hall de entrada do hospital.

A iniciativa é da Diretoria de Enfermagem do HU, em parceria com os voluntários do GoldenContro Londrina, que reúne criadores e proprietários de cães da raça Golden. Neste primeiro encontro serão levados pelo menos dois animais para brincar e interagir com as crianças internadas no Pronto Socorro, setor de Moléstias Infecciosas, Centro de Queimados e Unidade de Pediatria.

Interação - Segundo a enfermeira Dagmar Willamowius Vituri, a iniciativa simples representa uma ótima oportunidade para os pacientes terem momentos de descontração, durante o tratamento. Ela explica que a interação homem-animal auxilia a saúde física e psíquica de pacientes. Deverão participar deste primeiro encontro crianças com condições de se locomover. "O animal é afetivo e esta interação, pois acaba impactando inclusive nos familiares que acompanham os pacientes", salienta Dagmar.

Agência UEL