Paranaenses estão em João Pessoa para os Jogos Escolares Brasileiros

Começa hoje (11), em João Pessoa, na Paraíba, a disputa dos Jogos Escolares Brasileiros para estudantes de 15 a 17 anos, nas modalidades de atletismo, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, xadrez, basquete, futsal, handebol, vôlei e vôlei de praia.



O Paraná participa com delegação formada por 186 pessoas entre atletas, técnicos e oficiais. Em 2015, nesta categoria A (15 a 17 anos), o Paraná ficou com a segunda colocação geral. Na categoria B (de12 a 14 anos), o Paraná sagrou-se campeão deste ano de 2016.



Ao comentar a participação dos paranaenses, o governador Beto Richa demonstrou otimismo e confiança. “Estou na maior torcida para que nossos atletas dos Jogos Escolares em João Pessoa voltem campeões. Um excelente resultado foi conseguido em 2015, com a dedicação e o esforço de nossos atletas, que já nos deixou muito satisfeitos, e a expectativa é das melhores para este ano. Desde já, meus parabéns aos atletas, técnicos, a todos enfim”, disse ele.



O secretário do Esporte e do Turismo do Paraná, Douglas Fabrício também falou sobre a participação da equipe paranaense na competição: “Nosso Estado tem tradição em competições escolares. Esse ano fomos campeões com a equipe até 14 anos e esperamos um bom resultado nessa categoria até 17 anos também.”



COMPLETA E FORTE - “Estamos participando com equipe completa e forte, mesmo considerando que esta competição na categoria de 15 a 17 anos é rendimento puro e muito difícil também”, disse Márcia Regina Tomadon, coordenadora do Jogos Escolares do Paraná. “Mas nos primeiros dias, nas competições individuais, já teremos um indicativo de desempenhos. Creio que o Paraná estará entre os três melhores colocados”.



Além das competições que se estendem até o próximo dia 19 de novembro, os alunos atletas têm à disposição uma ampla gama de eventos paralelos às competições. O programa sócio-educativo e cultural abrange diversas atividades extras com o intuito de aproximar os jovens de todo País aos valores olímpicos e ao exemplo positivo da prática desportiva.



Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), os Jogos Escolares da Juventude são o maior evento esportivo do Brasil. De abrangência nacional reúne milhares de alunos-atletas de instituições de ensino públicas e privadas de todo o país.



Atualmente, é tida como referência internacional. Consideradas as fases seletivas, os números chegam a mais de dois milhões de atletas e cerca de 4 mil cidades participantes.

