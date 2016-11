Festival do Baixa cria rota gastronômica em homenagem a Londrina

Gastronomia

Durante um mês, 20 bares, restaurantes e cafés oferecem receitas exclusivas por até R$25

Comida boa se faz com afeto e história! Esta é a premissa do 3° Festival do Baixa - Sabores Pé-Vermelho, que começa na quinta-feira (10/11) e segue até o aniversário de Londrina (10/12).

Durante o período, o Festival cria uma rota gastronômica na cidade, com pratos, lanches e quitutes criados em homenagem a Londrina. Todos com o preço máximo de R$ 25,00.

Realizado pelo site Baixa Gastronomia Londrina, o festival tem como objetivo resgatar e fortalecer a cultura gastronômica e também a economia de Londrina, estimulando o público a conhecer novos restaurantes e sabores da região.

3° Edição

Celebrando Londrina em toda a sua diversidade, dos índios aos imigrantes, da área urbana à rural, os 20 estabelecimentos participantes foram a fundo na história da cidade e desenvolveram receitas exclusivas que celebram os sabores de nossa terra.

Confiram os locais participantes:

O Armazém Café | Pé-Vermelho, uma ode à Terrinha

Inspirada na panna cotta italiana, a sobremesa inclui creme de chocolate meio amargo, biscoito de chocolate (50% cacau), panna cotta (creme cozido) com café e farelo de bolo Red Velvet – para figurar a nossa amada terra vermelha. A decoração conta com disco de chocolate meio amargo com glacê real, ilustrando ramos floridos de café. Acompanha cold brew com baunilha.

Preço: R$ 20,90. Endereço: Avenida Higienópolis, 602 (entrada pela Rua Goiás). Aberto de segunda a sexta, das 10h às 19h. Sábados, das 09h às 19h.

Barraco da Sopa | Bolinho do Barraco

Homenagear a cidade também é homenagear os pés-vermelho que aqui moram e frequentam o Barraco há 17 anos. Um dos ingredientes mais queridos da casa – a costelinha de porco defumada e desfiada – se une ao risoto e ao queijo provolone e dá vida a estes belos e saborosos bolinhos dourados!

Preço: R$ 19. Endereço: Travessa Belo Horizonte, 67 . Aberto todos os dias, das 18h30 às 23h30.

Boleria Dom Leonardi | Café na Casquinha

Café na casquinha “forrada” de chocolate? Isso mesmo! A criação da Boleria nos inspira a buscar um novo jeito de viver o cotidiano. Nos lembra que é importante manter as raízes, mas sem deixar de inovar!

Preço: R$ 7,00. Endereço: Rua Raposo Tavares, 977. Aberto de segunda a sexta, das 9h às 18h30. Sábados, das 09h às 14h.

Bodega S/A | Bolinho de Costela

Os já tradicionais bolinhos do Bodega ganharam um colega de peso neste Festival do Baixa! Crocante na primeira mordida, o quitute feito com massa de mandioca revela um suculento recheio de costela desfiada, a carne preferida dos londrinenses!

Preço: R$ 24. Endereço: Rua Virgínia, 106. Aberto de segunda a sábado, das 11h à meia noite.

Brasiliano Bar & Cozinha | Tilápia ao Limoeiro

O Brasiliano homenageia uma das regiões de maior beleza natural da cidade de Londrina, o Limoeiro, no Vale do Rio Tibagi. Ainda pouco visitada, a região se prepara para virar importante destino de ecoturismo. Neste prato, a Tilápia é frita na manteiga e recebe um delicioso toque de suco de limão. A doçura da banana, fruta escolhida para o preparo do chutney, combina perfeitamente com o paladar delicado do peixe.

Preço: R$ 25. Endereço: Rua Espírito Santo, 655. Aberto de terça a sexta, das 19h às 23h. Sábado, das 19h à meia noite.

Coisas Que Te Ajudam a Viver | Un po ‘di mare per la nonna

Qual o prato mais especial que a sua avó faz? Na casa da Silvia, do Coisas que te ajudam a viver, é o nhoque de batata! A receita é tradição familiar e até hoje é preparada com ajuda da Nonna. Para o Festival é apresentada com molho de camarões e limão siciliano para lembrar a praia e trazer um pouquinho de mar para o nosso dia a dia!

Preço: R$ 23. Endereço: Rua Professor João Candido, 682. Aberto de segunda a sábado, das 10h às 19h30.

Delicato Brigadeiria | Gelato Pão de Mel

Londrina faz aniversário e quem ganha o presente é a gente, sempre. Este ano as meninas do Delicato preparam uma sobremesa irresistível! Torta gelada com três andares de delícias! A base é de pão de mel, depois vem uma camada de sorvete de creme, mais outra camada de brigadeiro tradicional e, por cima de tudo, um toque final de brigadeiro de nozes.

Preço: R$ 14. Endereço: Rua Espírito Santo, 1450. Aberto de segunda a sexta, das 10h30 às 18h30. Sábados, das 11h30 às 18h30.

Flannigan's Irish Pub | Irish Pancetta

A nossa deliciosa Pancetta ganha ares irlandeses para este Festival, mas sem perder o pezinho em solos vermelhos. Frita por imersão, ela é muito crocante e regada com molho barbecue de café e uísque irlandês! Para acompanhar, ingredientes tipicamente paranaenses: banana chips, cará e batata doce.

Preço: R$ 25. Endereço: Avenida Ayrton Senna, 850. Aberto de terça a domingo, a partir das 19h.

Freddo Gelateria | Petit Gâteau Magnífico

Petit Gâteau já é algo magnífico por si só com toda aquela calda escorrendo a cada colherada, mas este da Freddo é especial! Ele é duplamente recheado com doce de leite e chocolate e a massa do bolinho também é de doce de leite. Isso mesmo! O gelato escolhido para acompanhar é lançamento da casa, feito de uísque e café, este ingrediente tão londrinense.

Preço: R$ 16. As três lojas são participantes! Endereços: 1) Avenida Higienópolis, 436/ 2) Shopping Catuaí / 3) Rua Montevidéu, 700. | 1) Todos os dias, das 12h às 22h30 /2) De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 13h às 20h / 3) Todos os dias, das 11h às 22h.

Ghada Esfiharia | Manakeesh Londrina

Desde que abriu, o Ghada só traz alegrias para os londrinenses! Estar lá é fazer uma viagem pelos sabores e aromas incríveis do Oriente Médio, através de esfihas, manakeeshis, quibes e kebabs preparados com maestria pelos meninos. Para este Festival, eles prepararam o Manakeesh Londrina, feito com zátar (mistura de especiarias típicas), cebola, tomate, hortelã, cebolinha, rúcula, azeitonas e um delicioso molho de alho!

Preço: R$ 12. Endereço: Rua Piauí, 540. Aberto de segunda a sexta, das 09h30 às 19h15. Sábados das 09h30 às 14h.

Hopper´s Cerveja Artesanal | Takoyaki ao Molho de Café

Comida de rua japonesa diretamente para as mesas londrinenses! O Takoyaki é um bolinho feito com massa de panqueca e, nesta versão, é recheado com polvo. Ele chega à mesa fervendo e coberto com maionese, katsuobushi (raspas de peixe), algas e um molho especial que, neste caso, leva café para dar aquele toque pé-vermelho ao petisco oriental. Não deixe de provar!

Preço: R$ 25. Endereço: Rua Goiás, 1386. Aberto de terça a domingo, das 17h às 23h.

Johnnys Burger Cozinha Artesanal | Tuba Burger

Já pensou unir hambúrguer e torresmo em uma só preparação? O Johnnys traz para este Festival uma invenção inusitada e muito saborosa. O Tuba Burger é feito com carne de boi e recheado com farofa de torresmo bem crocante! Montado em um pão fofinho, com cebolas caramelizadas, tomate e queijo gorgonzola, é uma explosão de sabor a cada mordida.

Preço: R$ 22. Endereço: Avenida São João, 1166. Aberto de terça a domingo, das 19h30 às 23h.

La Palme Bistro | Brandade e Pupunha

Base da alimentação dos desbravadores de nossa cidade, o bacalhau e o palmito pupunha proporcionam uma vasta gama de combinações de sabores e criação de pratos únicos! O Chef Leandro Volpini desenvolveu uma cremosa brandade de bacalhau (preparada com batatas e natas), que vem disposta sobre um palmito pupunha grelhado e acompanhada de um saboroso molho de pimentão e espuma de limão siciliano para dar aquele frescor ao prato!

Preço: R$ 25. Endereço: Avenida Higienópolis, 436. Aberto de segunda a sábado, das 19h às 23h.

Le Pinguê | Burguer Pé- Vermelho

Londrina é uma mistura linda de culturas que torna esta cidade tão especial. Pensando nisso, o pessoal do Le Pinguê preparou um hambúrguer de carne seca super elaborado, servido em um pão de mandioca, com molho de tomate e manjericão frescos, bacon, cebola crispy, rúcula fatiada e toda a cremosidade do queijo Catupiry. A maionese verde da casa, feita com salsa e manjericão, dá o toque final.

Preço: R$ 25. Endereço: Rua João Wyclif, 111. Aberto todos os dias 18h às 23h. Telefone: (43) 3322-7778.

Maximo Villa | Londrinando Burguer

Eis que o Instagram mais amado de Londrina se uniu com o Máximo Villa para participar do Festival do Baixa! E só podia dar bom, né? Em homenagem aos extintos carrinhos de lanche do terminal, eles criaram o Londrinando Burger, um lanchão para se lambuzar, com dois hambúrgueres, alface, duplo queijo prato, tomate, bacon, calabresa e ovo num pão com gergelim!

Preço: R$ 22,90. Endereço: Rua Paranaguá, 933. Aberto de terça a domingo, a partir das 17h30.

Pizzaria Paranaguá | Calzone de Pé de Moleque

Além dos pioneiros de outros países, fazem parte da história de Londrina também os migrantes, que vieram para trabalhar nas lavouras de café! Com eles, trouxeram festas típicas e receitas incríveis que participam de nosso cardápio até hoje, como o Pé de Moleque que recheia o Calzone da Pizzaria Paranaguá!

Preço: R$ 10. Endereço: Rua Paranaguá, 1200. Aberto todos os dias (exceto terças), das 18h às 23h.

Scottie Burguer Grill | London Burguer

De casa nova, o Scottie faz homenagem direta aos fundadores ingleses de nossa cidade. O London Burguer é feito com pão australiano, hambúrguer de angus, blue cheese, bacon crocante da casa, rúcula, tomate e cebolas assados na brasa! Equilíbrio perfeito de sabores!

Preço: R$ 25. Endereço: Garibaldi Deliberador, 800. Aberto todos os dias (exceto terças), a partir das 19h.

Tavola Bar e Pizzeria | Pizza Tedesca

Tantos os alemães quanto os italianos tiveram papel fundamental no desenvolvimento de Londrina! Uma contribuição enorme na agricultura, na cultura e na gastronomia, é claro. Esta pizza mescla referências do melhor que cada etnia nos oferece! Feita com receita de família italiana, ela leva molho de tomate caseiro, mozzarella, rúcula, queijo pecorino e kassler (lombo de porco defumado), prato típico da culinária germânica!

Preço: R$ 23. Endereço: Rua Paranaguá, 955. Aberto de terça a quinta, a partir das 18h. Sextas e sábados, a partir das 19h.

Terrane - Pizzaria & Trattoria | Risoto do Tio

O Chef Rodrigo traz as cores das Itália em um prato com sabores pés-vermelhíssimos! O risoto italiano ganha páprica e palmito – um dos ingredientes mais importantes para a economia local na época dos pioneiros – e vem acompanhado de um suculento filé mignon ao molho de café. Os sabores marcantes são finalizados com ervilhas, tomates e folhas frescas.

Preço: R$ 24,50. Endereço: Rua Ibiporã, 312. Aberto de terça a domingo, das 18h30 às 23h30.

Varanda Bar e Restaurante | Moelinha na Marmita

Um retorno digno às origens do Varanda é também uma volta às memórias gustativas, é um pulinho no passado, na época que comida boa era preparada com carinho e não só com ingredientes caros. A moela acebolada (que anda meio sumida dos botecos) é preparada com maestria e chega fervendo à mesa, dentro de uma marmita e acompanhada de um bom pão francês. Um brinde aos clássicos!

Preço: R$ 18,80. Endereço: Rua Espírito Santo, 1725. Aberto de segunda a sábado, das 17h à 01h.

Maria Eduarda Oliveira/Asimp