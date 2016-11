Paraná é o vencedor do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico

Paraná

A Celepar e o Detran foram os grandes vencedores da 14ª edição do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (e-Gov 2016), por meio do Sistema de Vistoria Digital de Veículos. O anúncio ocorreu na noite de quarta-feira (09), na abertura do Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública (Secop), no Centro de Convenções do Amazonas, em Manaus.



A Vistoria Digital de Veículos, desenvolvida pela Celepar em parceira com o Detran e o Sindicato dos Despachantes do Estado (Sindepar), é um aplicativo que permite que as informações sejam transmitidas por Wi-Fi 3G ou 4G. Os vistoriadores do Detran e despachantes credenciados fazem a vistoria passo a passo.



A utilização do aplicativo dispensa totalmente o uso de papel, reduz custos e diminui o tempo de uma vistoria padrão de 10 para 3 minutos, mais que triplicando a capacidade de vistorias do Detran e de seus despachantes credenciados.



POLÍTICA CERTA - O prêmio, na avaliação do presidente da Celepar, Jacson Carvalho Leite, sinaliza a correção da política de tecnologia da informação e comunicação implantada nesta gestão, que prioriza soluções de inteligência voltadas à modernização administrativa e à oferta de serviços mais eficazes à população paranaense. Em relação ao sistema, Leite salienta que este é outro grande avanço do Detran, uma vez que as vistorias não precisam mais ser impressas e podem ser visualizadas diretamente no sistema.



Para o diretor-geral do Detran, Marcos Traad, a premiação consolida ainda mais a posição de vanguarda do órgão paranaense em âmbito nacional. “Quanto à Vistoria Digital de Veículos, estamos falando de processo mais ágil e confiável que amplia a capacidade de prestação de serviços ao cidadão, diminuindo filas e aumentando a satisfação com o atendimento prestado pelo Detran e pelos credenciados", afirmou.



Segundo o diretor de tecnologia do Detran, Marco Aurélio de Araújo Barbosa, o aplicativo é projetado também para funcionar offline, armazenando uma série de vistorias e transmitindo-as automaticamente para o ambiente central, sem qualquer interferência ou acionamento do vistoriador, tão logo detecte sinal disponível para realizar a transmissão de dados.



FUNCIONAMENTO - Para a realização de serviços como emplacamento de veículos novos, transferência de propriedade de veículos usados, emissão de 2ª via do documento de propriedade e diversos outros, o Detran e os despachantes credenciados precisam vistoriar o veículo envolvido.



A Vistoria Digital de Veículos é uma solução que coloca nas mãos do vistoriador do Detran e do despachante um aplicativo para smartphone que permite a realização completa desta vistoria.



CELEPAR - O projeto é uma parceria entre o Detran e a Celepar, que atuou nele com duas de suas equipes de desenvolvimento. A primeira ficou responsável pela solução móvel, que roda no smartphone, enquanto a segunda atuou na recepção e integração dos dados das vistorias com o restante do sistema de veículos.



Como um dos primeiros aplicativos móveis complexos desenvolvidos pela companhia, a Vistoria Digital de Veículos mobilizou em suas diversas fases quase toda a equipe técnica de uma das coordenadorias de sistemas, que efetuou o projeto preliminar, o protótipo de telas e de navegação e as diversas versões beta do aplicativo, que foi implantado em fase piloto no Detran Tarumã em maio de 2015.



Após adequações e ajustes, a implantação em todo o Estado precisou aguardar a aquisição de infraestrutura (antenas wi-fi) para os pátios de vistoria do Detran em todo o interior do Estado. Em janeiro de 2016, todas as vistorias veiculares tornaram-se digitais no Paraná.



PRÊMIO - O Prêmio e-Gov, promovido anualmente pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep), tem como objetivo reconhecer e incentivar o desenvolvimento de projetos e soluções de governo eletrônico na administração pública e divulgar ações que, com o uso da tecnologia da informação, visem a modernizar a gestão pública em benefício da população.



Neste ano, vários projetos foram inscritos e o Sistema de Vistoria Digital de Veículos foi o vitorioso entre os 14 trabalhos finalistas.

AEN