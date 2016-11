Livro sobre a fundação de Rolândia será lançado dia 21

Educação

Será lançado no dia 21 de novembro, segunda-feira, às 20h no Centro Cultural Nanuk, na Rua Arthur Thomas 1476, Centro, o livro “Um pioneiro na selva brasileira”, obra produzida por Oswald Nixdorf em 1975 e escrita em alemão e só agora, mais de 40 anos depois, ganha a versão em português. Nixdorf, alemão, foi contratado pela “Paraná Plantation” no fim da década de 1920 para organizar e trazer caravanas de imigrantes alemães para onde é hoje Rolândia e foi o fomentador da implantação de onde é nossa cidade hoje.

A obra traz detalhes da formação e fundação do município e ainda contou com o apoio e as histórias de 13 famílias de origem alemã, suíça e austríaca (1929-1939), que povoaram e colonizaram o norte do Paraná.

O livro tem 364 páginas e é recheado de documentos e fotos que narram desde a chegada dos imigrantes até meados da década de 1970. O livro é editado pela EDUEL e será impresso mediante a demanda. Klaus Nixdorf, filho de Oswald Nixdorf, é o responsável pelo lançamento do livro e trabalhou para atualizar a obra com ainda mais documentos e fotos que contam a formação e construção de Rolândia.

O evento é gratuito e, na solenidade, vários familiares dos imigrantes colonizadores estarão presentes no Nanuk, além de convidados que, de alguma forma, também estão ligados ao processo de surgimento da cidade. Klaus Nixdorf veio até a Prefeitura fazer o convite a toda a população e apresentar a prévia da obra ao Chefe de Gabinete, Diego Silva, visto que o Prefeito Dr. Francisconi está em Brasília participando do Congresso Nacional de Prefeitos.

A Secretaria de Cultura e Turismo apoia o livro, que promete trazer detalhes sobre a chegada da estátua Roland para a cidade, dentre outras informações históricas.