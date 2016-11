Relacionados para a partida entre Sampaio Corrêa e LEC

Londrina E.C.

Confronto da 36ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro será disputo em São Luís, Maranhão, na Arena Castelão. O Tubarão terá como desfalques o zagueiro Everton Sena e o lateral-direito Lucas Ramon que levaram o terceiro cartão amarelo.

O Londrina Esporte Clube embarcou na manhã de ontem para enfrentar o Sampaio Corrêa pela 36ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. O LEC é o sétimo colocado com 54 pontos e o Sampaio Corrêa está na última colocação com 27 pontos.Para a partida, o técnico Cláudio Tencati não terá como desfalques o zagueiro Everton Sena e o lateral-direito Lucas Ramon que levaram o terceiro cartão amarelo, na partida da última terça-feira, 8, contra o Atlético Goianiense.

LISTA DOS RELACIONADOS

GOLEIROS: Marcelo e Alan;



LATERAIS: Igor Bosel, Paulinho e Léo;



ZAGUEIROS: Matheus, Donato e Pedrão;

VOLANTES: Germano, Anderson, França e Bidía;



MEIAS: Rafael Gava, Zé Rafael, Netinho e Júlio Pacato;



ATACANTES: Safira, Itamar, Bruno Batata e Marcos Vinícius.

Asimp/LEC