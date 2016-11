Campeonato Brasileiro de BMX terá espaço kids

Esportes

Aproveitando a oportunidade de fomentar o BMX para a nova geração, a Confederação Brasileira de Ciclismo também irá abrir espaço durante o Campeonato Brasileiro de BMX para a participação de crianças até 4 anos e com necessidades especiais (parceria com a APAE), nas categorias Balance Bike e BMX Especial, respectivamente. A inscrição para as duas categorias devem ser realizadas até o dia 13 de novembro pelo e-mail paulo.cotrim@cbc.esp.br e serão gratuitas.

Haverá um mini circuito com cones e obstáculos para que crianças possam participar e se divertir com suas próprias bicicletas, acompanhadas de um instrutor. Às 13h do domingo (13) acontecerá uma mini competição para aqueles que se sentirem confortáveis e aptos a experimentar a pista de BMX após algumas instruções. As únicas exigências são capacete, camisa, calça comprida e luvas. Tudo isso para cumprir as regras do BMX e fazer a experiência ainda mais completa. Teremos também luvas e capacetes para emprestar.

Além disso, nas imediações da pista serão criados espaços de convivência e socialização durante o evento, o que permitirá uma integração maior entre todos os participantes, familiares e amantes do esporte, consequentemente fomentando a troca de experiências que contribui muito para o crescimento da modalidade.

O Campeonato Brasileiro de BMX 2016 é uma realização e organização da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e Federação Paranaense de Ciclismo (FPC), com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina.

[ ENTRADA GRATUITA ]

Programação:

11/11 – SEXTA FEIRA

09:00 as 12:00 - Treinos livres

14:00 as 16:30 – Treinos oficiais

12/11 - SÁBADO

09:00 as 16:00 Treinos oficiais

16:30 as 17:30 Competições categoria Cruiser

17:30 as 18:30 Time Trials categoria Elite e Junior

13/11 - DOMINGO

08:00 as 09:40 Treinos oficiais

09:40 as 10:10 Abertura Oficial com desfile das delegações

10:10 as 13:00 Competições - fases Classificatórias

13:00 as 13:30 Banda ao vivo

13:30 as 14:00 Semifinais

14:00 as 14:30 Finais

14:30 as 15:30 Banda ao vivo

15:30 Premiação

20:00 After Party - Local a ser confirmado

LOCAL: Pista De BMX Supercross De Londrina

Av. Henrique Mansano - Londrina - PR - Autódromo de Ayrton Senna.