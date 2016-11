Deputado afirma que região vai receber 50 viaturas

Geral

O deputado estadual Cobra Repórter esteve na última quarta (9), com o Subcomandante-Geral da PM, Coronel Arildo Luís Dias, para discutir a destinação de viaturas para as cidades do interior do Estado, especialmente para Londrina, Rolândia, Cambé, Ibiporã, 5º Batalhão e 4ª companhia e 15º Batalhão.

“A informação que tivermos é que o Governo do Estado está licitando o aluguel de 300 viaturas que devem chegar ás cidades do interior. Para a nossa região 50 viaturas estão garantidas”, afirma Cobra Repórter.

Cobra Repórter informa que o governo também está licitando a compra de viaturas que devem ser destinadas à nossa região. “Em relação às viaturas que destinei por meio de emendas parlamentares, o processo está mais burocrático e dependendo de um parecer do Tribunal de Contas, uma vez que a empresa que ganhou a licitação está proibida de vender para o Estado.”, justifica.

A segurança tem sido uma das prioridades do mandato do deputado Cobra Repórter. Como repórter policial por muitos anos, Cobra sempre presenciou as necessidades desta área e desde que assumiu o mandato no início do ano passado, tem trabalhado para melhorar a segurança nos municípios do interior, em especial a Região Norte.

