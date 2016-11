Inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos em Londrina

Cidades

São oferecidas 90 vagas para os cursos técnicos em Informática para Internet e Teatro na modalidade concomitante ao Ensino Médio

Até o dia 30 de novembro, estão abertas as inscrições para as novas turmas de curso técnico concomitante ao Ensino Médio, oferecidos pelo Centro Educacional Marista Ir. Acácio, da Rede Marista de Solidariedade, do Grupo Marista.

As vagas são para o curso de Técnico em Informática para Internet e Técnico em Teatro, no período vespertino. As aulas são gratuitas e voltadas para jovens, entre 14 e 18 anos, que estarão cursando o 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio em 2017.

A modalidade concomitante permite ao educando cursar o ensino médio regular em outra instituição e adquirir competências de educação profissional em um dos cursos técnicos oferecidos na unidade.

No curso Técnico em Informática para Internet o educando aprende na prática o desenvolvimento de websites e sistemas para Internet por meio de linguagens de programação como PHP, ASP.NET, CSS, HTML e Javascript, além de se especializar em outras áreas como a computação gráfica onde o aluno irá aprender ferramentas gráficas, ou mesmo ser um desenvolvedor de jogos digitais. O setor de Tecnologia da Informação é um mercado que vive em constante crescimento, e Londrina está se tornando um polo de referência do setor de TI, necessitando assim, cada vez mais de profissionais especializados. O curso acontece quatro vezes na semana, sendo 1200 horas, em até 24 meses de duração.

Já no Técnico em Teatro o educando aprende a realizar e apoiar atividades ligadas à criação em teatro, cinema, áudio e vídeo, podendo atuar como ator, radioator, dublador, dublê, cenotécnico, bonequeiro, contrarregra, assistente de palco e de produção. Também iIrá aprender a empregar métodos, técnicas e recursos de improvisação, atuação e normas de preparação corporal em espaços cênicos, como formas de expressão corporal e de imagens. O curso acontece três vezes na semana, sendo 920 horas, em até 24 meses de duração.

Para o curso Técnico em Informática para Internet serão ofertadas 60 vagas e 30 vagas para o Técnico em Teatro, com início das aulas previsto para início de 2017. As inscrições devem ser feitas no Centro Educacional Marista Ir. Acácio, na Rua Abílio Justiniano Queiroz, 350, Conjunto João Paz, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A inscrição também poder ser realizada em www.solmarista.org.br/cursolondrina. Outras informações pelo telefone (43) 3321-3635 ou pelo site.

Serviço:

Local: Centro Educacional Marista Ir. Acácio

Inscrição: Até 30 de novembro de 2016

Endereço: Rua Abílio Justiniano Queiroz, 350, Conjunto João Paz, Londrina – PR

Telefone: (43) 3321-3635