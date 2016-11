MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina perde para o São Caetano

Esportes

A MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina perdeu para o São Caetano por 32 a 22 na noite de ontem, em São Caetano do Sul, em jogo válido pela sexta rodada da primeira fase da chave Sul/Sudeste/Centro da Liga Nacional. O primeiro tempo terminou 15 a 11 para os donos da casa.

Jogando em casa, o São Caetano conseguiu abrir uma vantagem de quatro gols logo nos primeiros minutos, distância essa que permaneceu até o intervalo. Na segunda etapa, Londrina reagiu e diminuiu para dois a margem a favor dos paulistas. Foi então que o técnico Washington Nunes, do São Caetano e da seleção brasileira, pediu tempo e conseguiu esfriar a reação londrinense.

Na base da garra e da persistência, o jovem time do técnico Giancarlos Ramirez tentou uma pressão final para virar o placar, mas esbarrou na forte marcação imposta pelos donos da casa. Com isso, a partida terminou com vitória do rival paulista por 32 a 22.

“Infelizmente hoje não conseguimos o resultado que queríamos. Os meninos lutaram bastante, mas São Caetano fez valer sua maior experiência e conseguiu administrar a vantagem aberta logo no início. Agora é levantar a cabeça e pensar na Metodista (São Bernardo). Ainda estamos vivos e vamos lutar até o fim pela classificação”, falou o treinador Giancarlos Ramirez.

No próximo sábado, às 15 horas, a MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina encara a Metodista/São Bernardo em seu último compromisso na primeira fase da Liga Nacional. Com seis pontos, a equipe permanece na quarta colocação e agora precisa da vitória no último jogo – pode necessitar também de uma combinação de resultados – para garantir-se entre os quatro que vão à segunda fase da Liga Nacional.

Asimp/Rafael souza