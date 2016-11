Yticon lança concurso de redação

Geral

Inscrições vão até o dia 15 de dezembro; prêmio para o vencedor será um iPhone 6S

A Construtora Yticon está promovendo um concurso cultural para escolher a melhor redação com o tema: “Meu sonho de apê”. O autor do melhor texto, contando como seria o apartamento do Boulevard Village de seus sonhos, vai ganhar um aparelho iPhone 6S 32 GB novo.

Para participar do concurso é simples: basta retirar a folha de redação no stand da Yticon no Shopping Boulevard, preencher os dados pessoais, escrever um texto de até 20 linhas sobre o tema e entregá-lo até às 18h do dia 15 de dezembro. Cada participante poderá concorrer com uma redação.

Uma comissão de avaliação, composta por três jornalistas e as gerentes de marketing da A. Yoshii e Yticon, vai escolher o melhor texto. O resultado será anunciado no dia 20 de dezembro, através da página da Yticon no facebook.

O folder, contendo o regulamento completo do concurso, pode ser retirado no stand da Yticon no Shopping Boulevard e no facebook da Yticon. A iniciativa tem finalidade artístico-cultural e não está vinculada a aquisição de qualquer bem da construtora.

Asimp/Yticon