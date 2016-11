Painel de vagas da Agencia do trabalhador de Ibipora

Ibiporã

As vagas aqui listadas estão sujeitas a sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador (SINE) - AGENCIA IBIPORA.

Você poderá também efetuar a sua inscrição e concorrer às vagas anunciadas acessando o site do MTE - Ministério do Trabalho, no seguinte endereço: http://maisemprego.mte.gov.br.

VAGAS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 2

AÇOUGUEIRO 2

BARMAN 1

COZINHEIRO GERAL 1

ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO FISCAL 1

MARCENEIRO 2

MOTORISTA DE CAMINHÃO 1

VENDEDOR AMBULANTE 2



VAGAS EXCLUSIVA PARA PCD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA



AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 10

MOTORISTA DE CAMINHÃO 1

OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO 1



Informações pelo site: www.trabalho.pr.gov.br

Agência do Trabalhador de Ibiporã