Seleção paranaense convocada para a copa do Brasil de Taekwondo

Esportes

Com 60 atletas de várias cidades, a Federação Paranaense de Taekwondo convocou os melhores atletas do Paraná para representar o estado na Copa do Brasil, que vai acontecer dias 25, 26 e 27 de novembro, em Brasília.

A Academia Madureira de Londrina contribui com 8 atletas na equipe adulta, três na juvenil, sete na Sub 21 e 2 na categoria cadete, mais os treinadores da equipe adulto – Flavio Alves e Sub 21 – Diogo Freire.

Os treinos dos adultos acontecem no CT Madureira toda segunda, quarta e sexta das 8h30 às 10h30, terça e quinta das 10h às 12h, sábados das 11h às 12h30 e todos os dias de tarde 16h na Cross Fit Londrina.

Os treinos dos juvenis acontecem todos os dias no CT Madureira, segunda, quarta e sexta das 14h30 às 16h, terça e quinta das 15h às 16 e sábados das 11h às 12h30.

Segundo o Coordenador da equipe da Academia Madureira, Fernando Madureira, o time londrinense viaja com chances reais de conquistar bons resultados.

“Todos estão bem treinados e focados. Também tem o lado da meta a longo prazo porque começa agora o ciclo olímpico Tóquio 2020. Queremos encerrar a temporada conseguindo as melhores posições possíveis”, projeta.

Em termos da participação da Seleção Paranaense de Taekwondo, Madureira projeta uma bom desempenho. “O Paraná entra para ficar entre os cinco melhores estados do país no certame e confiamos chegar ainda mais adiante. Temos bons atletas em todas as categorias e as perspectivas são as melhores possíveis”, avalia.

A equipe Madureira tem o Apoio da FEL, IPEC, FPTKD, CT MADUREIRA e LEC.

Asimp