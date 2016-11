Iate Clube/Fel/Londrina Futsal viaja rumo ao bicampeonato da Taça Paraná Sub-20

Esportes

A equipe do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal embarcou na manhã desta sexta-feira (11) rumo a fronteira do estado para disputar a Fase Final da Taça Paraná Sub-20, que será realizada em Foz do Iguaçu, onde terá como adversários a Prefeitura de Maringá/Unifamma/Seleto, Casa Nissei/Foz Cataratas e Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, em jogos a serem realizados de sexta a domingo, com horários pré-definidos, e no término do torneio, a equipe com melhor campanha, se tornará a campeã estadual juvenil. Buscando o bicampeonato, a equipe iateana viajou com força máxima e o técnico Wilton Santana terá todos os atletas a disposição para o tão almejado título. A estreia na competição será contra os donos da casa no Ginásio Costa Cavalcanti, um dos principais palcos esportivos do estado.

1ª RODADA (Sexta-Feira) - 11/11 - Ginásio Costa Cavalcanti

19h30 - Casa Nissei/Foz Cataratas x Iate Clube/FEL/Londrina Futsal

20h30 - Prefeitura de Maringá/Unifamma/Seleto x Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba

2ª RODADA (Sábado) - 12/11 - Ginásio COC Semeador

17h30 - Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba x Iate Clube/FEL/Londrina Futsal

18h30 - Casa Nissei/Foz Cataratas x Prefeitura de Maringá/Unifamma/Seleto

3ª RODADA (Domingo) - 13/11 - Ginásio COC Semeador

09h00 - Iate Clube/FEL/Londrina Futsal x Prefeitura de Maringá/Unifamma/Seleto

10h00 - Casa Nissei/Foz Cataratas x Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba

ARTILHEIROS TAÇA SUB-20

5 GOLS - Luan

4 GOLS - Marcelinho

3 GOLS - Bruno e Simões

2 GOLS - Cristofer e Machado

1 GOL - Buiu, Guilherme, Netto e Vinícius Reis

Asimp/Rafael Ribeiro