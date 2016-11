Deputado Toninho Wandscheer prioriza saúde e infraestrutura em emendas para Orçamento de 2017

Geral

O deputado federal Toninho Wandscheer (PROS) destinou mais de R$ 15 milhões de reais para as cidades do Paraná. Os recursos são resultados das emendas individuais que o deputado indicou no Orçamento Geral da União para 2017.

Toninho reforça que há necessidade de recursos em diversos setores, mas a saúde pública continua sendo prioridade no Estado. O parlamentar obedeceu ao critério de obrigatoriedade da destinação de 50% dos recursos para a saúde.

“Saúde ainda é o maior desafio dos gestores. Estamos trabalhando para que os recursos cheguem às cidades e que sejam corretamente executados”, disse Wandscheer.

As emendas somam o montante de R$ 15.319.536,00 milhões de reais. Desse valor, estão destinados cerca de R$ 7,6 milhões a serem aplicados na saúde, em especial para a compra de equipamentos ou obras em hospitais.

Toninho também propôs R$ 1,1 milhão para agricultura, R$ 5 milhões para infraestrutura urbana, R$ 1 milhão para esportes e R$ 500 mil para o turismo.

Bancada

Junto com a Bancada Paranaense, da qual é o coordenador, o deputado Toninho também pode apresentar duas emendas impositivas, no valor de R$ 224,7 milhões para o Estado. A primeira destina R$ 56 milhões às universidades estaduais do Paraná e a segunda emenda, é a favor da Secretaria Estadual da Agricultura para investimento/recuperação de estradas rurais, no valor de R$ 168.686.555,00 milhões de reais.

Asimp/Kátia Hüttner ​